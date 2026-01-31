Alcaldes elegirán nueva junta directiva 2026 - 2027 de ANAM

Para este sábado 31 de enero de 2026 se tiene programada la elección de la nueva junta directiva de la Asociación Nacional de Municipalidades (ANAM); con ese propósito, varios alcaldes se dieron cita a un hotel de la zona 10 capitalina. Se espera que en las próximas horas se conozcan los nombres de quienes integrarán la nueva directiva.
En este contexto, el alcalde Sebastián Siero busca su reelección como presidente de la ANAM, en la actividad que abrió sus puertas desde muy temprano. Para participar, los funcionarios ediles y sus comitivas tuvieron que cumplir un procedimiento de registro de acreditaciones, para ingresar al salón donde se realizará la reunión.
El acto de elección empezó con una oración, ante la presencia de varios alcaldes y cumpliendo con la lectura del informe de verificación, como lo demandan los estatutos de la ANAM.
El presidente de la ANAM y alcalde de Santa Catarina Pinula, Sebastián Siero, dio a conocer un informe de dos años de labores. En su intervención, el jefe edil destacó que lograron ganar el veto presidencial al Presidente de la República, Bernardo Arévalo.
Siero también destacó que durante su gestión se ha logrado hacer crecer al municipalismo. "Debemos tener claro que la forma de llevar desarrollo a nuestros pueblos es a través de los alcaldes", pronunció.
Destaca la Casa del Alcalde impulsada por la ANAM
Según Siero, durante este año han tenido varias batallas y la ANAM se enfocó en defender el municipalismo. El jefe edil destacó que ya se tienen instalaciones propias con la Casa del Alcalde, en donde los funcionarios pueden hospedarse, porque hay varios servicios de oficina, sin ningún costo.
En ese contexto, Siero destacó que todos los alcaldes juntos lograron ganarle el veto al Presidente Bernardo Arévalo sobre el decreto 7-2025 que permite que los alcaldes lleven desarrollo a sus pueblos. "Hemos puesto e impuesto un alto a las amenazas que hemos tenido en todas las municipalidades", añadió.