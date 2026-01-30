 Accidentes en la Autopista Palín-Escuintla deja tres personas fallecidas
Nacionales

Accidentes en la Autopista Palín-Escuintla deja tres personas fallecidas

En ambos accidentes estaban involucrados vehículos del transporte pesado y motocicletas.

Compartir:
Bomberos reprotaron la emergencia ocurrida en la autopista Palín, Escuintla., Foto Bomberos Voluntarios
Bomberos reprotaron la emergencia ocurrida en la autopista Palín, Escuintla. / FOTO: Foto Bomberos Voluntarios

La tarde de este viernes 30 de enero se registraron dos accidentes de tránsito en la Autopista Palín-Escuintla que dejaron tres personas fallecidas y cinco heridas, informaron Bomberos Voluntarios.

En el kilómetro 56.5 de la autopista Palín, Escuintla se registró una colisión entre un tráiler, tres vehículos y una motocicleta. 

Al lugar acudieron paramédicos de los Bomberos Voluntarios quienes localizaron a dos personas sin signos vitales, por lo que dieron aviso a las autoridades correspondientes para los trámites de rigor.

Además auxiliaron a cinco personas heridas, tres de ellas fueron trasladas al hospital local, debido a la gravedad de las heridas.

Otra colisión entre una motocicleta y un camión ocurrió en el kilómetro 39.5 de la autopista Palín, Escuintla; Bomberos Voluntarios evaluaron a una adolescente y se determinó que había fallecido. 

Paramédicos de los Bomberos Municipales brindaron asistencia a motorista accidentado en la 34 calle final salida de San Cristóbal zona 11.

Los paramédicos le brindaron los primeros auxiliaron y lo trasladaron a un centro asistencial.

Capturan a mexicano con fines de extradición en la zona 10

Agentes de antinarcóticos detuvieron en la avenida Reforma de la capital a un ciudadano mexicano requerido por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York.

Con información de Winston Cano, Emisoras Unidas 89.7*

En Portada

FOTOS. Maestros se preparan para recibir a estudiantest
Nacionales

FOTOS. Maestros se preparan para recibir a estudiantes

08:40 PM, Ene 30
Previa de la cuarta fecha del Torneo Clausura 2026 t
Deportes

Previa de la cuarta fecha del Torneo Clausura 2026

03:05 PM, Ene 30
Directorio de Superintendencia de Competencia establece salariost
Nacionales

Directorio de Superintendencia de Competencia establece salarios

05:59 PM, Ene 30
Capturan a dos guardias de presidios por fuga y muerte de reot
Nacionales

Capturan a dos guardias de presidios por fuga y muerte de reo

08:00 PM, Ene 30

Temas

GuatemalaEstados UnidosEE.UU.FútbolDonald Trump#liganacionalReal MadridPNCVenezuelaNoticias de GuatemalaNicolás Maduro
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

IA Entretenimiento ,Instagram
Tecnología

Alerta Ciberseguridad 2026: La IA potencia nuevas estafas en eventos y contenidos digitales

Super Mario Galaxy ,Instagram
Gaming

Tráiler de Super Mario Galaxy desvela a Yoshi y su crucial papel en la expansión galáctica de Mario

fortnite-hero - edited ,
Gaming

Un adolescente deja los estudios, triunfa en Fortnite y se hace millonario

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos