Accidentes en la Autopista Palín-Escuintla deja tres personas fallecidas

La tarde de este viernes 30 de enero se registraron dos accidentes de tránsito en la Autopista Palín-Escuintla que dejaron tres personas fallecidas y cinco heridas, informaron Bomberos Voluntarios.
En el kilómetro 56.5 de la autopista Palín, Escuintla se registró una colisión entre un tráiler, tres vehículos y una motocicleta.
Al lugar acudieron paramédicos de los Bomberos Voluntarios quienes localizaron a dos personas sin signos vitales, por lo que dieron aviso a las autoridades correspondientes para los trámites de rigor.
Además auxiliaron a cinco personas heridas, tres de ellas fueron trasladas al hospital local, debido a la gravedad de las heridas.
Otra colisión entre una motocicleta y un camión ocurrió en el kilómetro 39.5 de la autopista Palín, Escuintla; Bomberos Voluntarios evaluaron a una adolescente y se determinó que había fallecido.
Paramédicos de los Bomberos Municipales brindaron asistencia a motorista accidentado en la 34 calle final salida de San Cristóbal zona 11.
Los paramédicos le brindaron los primeros auxiliaron y lo trasladaron a un centro asistencial.
Con información de Winston Cano, Emisoras Unidas 89.7*