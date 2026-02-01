Se inicia recepción de reparos contra aspirantes al TSE

A partir de este domingo (01/02/2026) empezó el procedimiento de recepción de reparos en contra de los aspirantes a ser magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE). La Comisión de Postulación abrió las puertas para que los interesados presenten sus argumentos por escrito; esta parte del proceso finalizará el próximo martes 3 de febrero de 2026.
El objetivo es que los guatemaltecos presenten sus señalamientos en contra de los 181 profesionales, para identificar si cuentan con algún impedimento para optar al cargo. Según la Postuladora para TSE, este procedimiento busca garantizar la transparencia del proceso de elección.
Además, los comisionados buscan fortalecer la confianza en el proceso de conformación de la nómina de candidatos que será presentada al Congreso de la República. La Postuladora añadió que la conformación de magistrados titulares y suplentes para el TSE es clave, porque es la entidad encargada de organizar y supervisar los procesos electorales, principalmente, los de 2027 y 2031, si hay segunda vuelta presidencial.
La Postuladora agregó que las denuncias se recibirán en un horario de 8:00 a 18:00 horas durante los días señalados. Al culminar este procedimiento, la Comisión de Postulación analizará la información recabada y abrirá las siguientes etapas del proceso, entre las que se incluye la presentación de pruebas de descargo para quienes resulten señalados.
Más etapas para conformar nómina de TSE
Se espera que conforme avance el procedimiento de la Postuladora, los comisionados abran la fase de calificación y evaluación de los aspirantes, con base a la tabla de gradación que previamente fue aprobada en una de las reuniones.
Este trabajo forma parte de la elaboración de la nómina final de candidatos que será enviada al Parlamento, donde los diputados se encargarán de la designación final de magistrados titulares y suplentes.
Cabe destacar que la sede para la recepción de estos documentos es el Salón Mayor, Casa Larrazábal, del Congreso de la República.
Con información del periodista Ángel Oliva, de Emisoras Unidas FM.