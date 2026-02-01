 Se inicia recepción de reparos contra aspirantes al TSE
Nacionales

Se inicia la recepción de reparos contra aspirantes a magistrados del TSE

El procedimiento es parte de la fase de verificación de idoneidad, honorabilidad y capacidad.

Compartir:
La fase de recepción de expedientes de aspirantes a magistrados del TSE cerró el miércoles 28 de enero, a las 18:00 horas.
La sede de la Comisión de Postulación para magistrados del TSE es el Congreso de la República. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas

A partir de este domingo (01/02/2026) empezó el procedimiento de recepción de reparos en contra de los aspirantes a ser magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE). La Comisión de Postulación abrió las puertas para que los interesados presenten sus argumentos por escrito; esta parte del proceso finalizará el próximo martes 3 de febrero de 2026.

El objetivo es que los guatemaltecos presenten sus señalamientos en contra de los 181 profesionales, para identificar si cuentan con algún impedimento para optar al cargo. Según la Postuladora para TSE, este procedimiento busca garantizar la transparencia del proceso de elección.

Además, los comisionados buscan fortalecer la confianza en el proceso de conformación de la nómina de candidatos que será presentada al Congreso de la República. La Postuladora añadió que la conformación de magistrados titulares y suplentes para el TSE es clave, porque es la entidad encargada de organizar y supervisar los procesos electorales, principalmente, los de 2027 y 2031, si hay segunda vuelta presidencial.

La Postuladora agregó que las denuncias se recibirán en un horario de 8:00 a 18:00 horas durante los días señalados. Al culminar este procedimiento, la Comisión de Postulación analizará la información recabada y abrirá las siguientes etapas del proceso, entre las que se incluye la presentación de pruebas de descargo para quienes resulten señalados.

En otras noticias: Insivumeh prevé un alejamiento lento del frente frío número 11

Insivumeh prevé un alejamiento lento del frente frío número 11

El ente pronosticador también señalo que existe influencia de un sistema de alta presión, generando nublados.

Más etapas para conformar nómina de TSE

Se espera que conforme avance el procedimiento de la Postuladora, los comisionados abran la fase de calificación y evaluación de los aspirantes, con base a la tabla de gradación que previamente fue aprobada en una de las reuniones.

Este trabajo forma parte de la elaboración de la nómina final de candidatos que será enviada al Parlamento, donde los diputados se encargarán de la designación final de magistrados titulares y suplentes.

Cabe destacar que la sede para la recepción de estos documentos es el Salón Mayor, Casa Larrazábal, del Congreso de la República.

Con información del periodista Ángel Oliva, de Emisoras Unidas FM.

En Portada

Se inicia la recepción de reparos contra aspirantes a magistrados del TSEt
Nacionales

Se inicia la recepción de reparos contra aspirantes a magistrados del TSE

11:49 AM, Feb 01
México refuerza seguridad y controles en la frontera ante estado de sitio en Guatemalat
Internacionales

México refuerza seguridad y controles en la frontera ante estado de sitio en Guatemala

11:51 AM, Feb 01
Agente de PNC muere atropellado; responsable es capturadot
Nacionales

Agente de PNC muere atropellado; responsable es capturado

10:04 AM, Feb 01
Vinícius no jugará en Mestalla por acumulación de tarjetast
Deportes

Vinícius no jugará en Mestalla por acumulación de tarjetas

02:58 PM, Feb 01

Temas

GuatemalaEstados UnidosEE.UU.Fútbol#liganacionalDonald TrumpReal MadridPNCVenezuelaNoticias de GuatemalaSeguridad
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

IA Entretenimiento ,Instagram
Tecnología

Alerta Ciberseguridad 2026: La IA potencia nuevas estafas en eventos y contenidos digitales

Super Mario Galaxy ,Instagram
Gaming

Tráiler de Super Mario Galaxy desvela a Yoshi y su crucial papel en la expansión galáctica de Mario

fortnite-hero - edited ,
Gaming

Un adolescente deja los estudios, triunfa en Fortnite y se hace millonario

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos