Frente frío número 11 continuará influyendo este domingo

Según el pronóstico del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) para este domingo (01/02/2026) se espera que se empiece a alejar el frente frío número 11 del territorio nacional. La entidad prevé que durante la mañana se experimenten nublados totales con lloviznas en el Norte, Franja Transversal del Norte, Caribe, Norte de Occidente y el Norte de los Valles de Oriente.
Mientras tanto, en los sectores del Sur al centro del país se espera poca nubosidad o cielo despejado. La entidad añadió que en las últimas horas se experimentaron lluvias en algunas regiones sinópticas del país, especialmente en Puerto Barrios, Izabal y Cobán, Alta Verapaz.
La entidad también señaló que las temperaturas más bajas, por parte de las estaciones sinópticas se dieron en Quetzaltenango, con 1.0 grados centígrados; Cobán, con 8.6; Huehuetenango y Guatemala con 9; Esquipulas, con 14; Zacapa, 15.0; Petén y Puerto Barrios con poco más de 16 °C.
El ente de pronósticos advirtió que se espera un viento norte fuerte, con velocidad de entre 50 y 60 kilómetros por hora en el Altiplano Central, Valles de Oriente, Occidente, Sololá y norte de Escuintla. Agregaron que el territorio de Santa Rosa también tendrá ráfagas de viento durante la jornada.
Durante la tarde y noche, la entidad señaló que persistirán los nublados y lloviznas en las regiones del Norte y Caribe, mejorando gradualmente las condiciones del clima.
En otras noticias: Rechazan antejuicio en contra del juez Fredy Orellana
No se descartan las lluvias
En los sectores del Suroccidente y Bocacosta, el pronóstico no descartó nublados con lluvias y actividad eléctrica. Además advirtieron un descenso en la temperatura diurna del norte al centro del país, con una sensación térmica de frío sensible.
La entidad tampoco descartó posibles heladas meteorológicas en el Occidente del país y viento acelerado que puede causar desprendimiento de láminas, árboles, vallas publicitarios y daños al tendido eléctrico.
Cabe resaltar que las autoridades han solicitado a los guatemaltecos que durante la época de bajas temperaturas se abriguen de manera adecuada. Además, pusieron a la orden el número de teléfono 119 para reportar personas que necesiten asistencia humanitaria o albergue por las bajas temperaturas.
En caso de padecer enfermedades respiratorias por el frío, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres pidió que los afectados mantengan sus medicamentos a la mano.