¿Hasta cuándo continuará el frío en Guatemala?

Las bajas temperaturas continuarán registrándose en Guatemala durante el primer trimestre del ciclo escolar, de acuerdo con la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred). Las condiciones actuales están asociadas al paso del frente frío número 11, vinculado a un sistema de alta presión que mantiene un ambiente gélido en gran parte del país.
Según el pronóstico del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), este lunes 2 de febrero se registraron temperaturas mínimas de hasta -3 grados Celsius en el occidente del país. Además, se espera un descenso notable en la temperatura diurna, especialmente del norte hacia la región central, lo que incrementa la sensación térmica de frío extremo.
Las condiciones climáticas incluyen cielo nublado en el norte, la Franja Transversal del Norte, Caribe, norte de Occidente y norte de los Valles de Oriente, así como lloviznas intermitentes en áreas del Caribe. El viento norte, de intensidad moderada, persistirá con velocidades de entre 35 y 40 kilómetros por hora en el Altiplano Central —incluida la ciudad capital—, Occidente y los Valles de Oriente.
¿Por qué el frío se siente con tanta intensidad?
Las condiciones gélidas que afectan al país corresponden a fenómenos meteorológicos extremos provocados por el ingreso de masas de aire polar. Estas masas frías, combinadas con sistemas de alta presión y vientos del norte, generan un descenso brusco de las temperaturas, principalmente durante la noche y madrugada. El viento intensifica la sensación térmica, haciendo que el frío se perciba con mayor fuerza incluso en zonas donde no es habitual. Estas olas de frío pueden provocar heladas, congelamiento, hipotermia y representar riesgos para la salud y la actividad agrícola.
Durante la noche y madrugada se prevén condiciones gélidas a nivel nacional, con probables heladas en sectores del occidente y temperaturas bajas en el Altiplano Central, Petén y parte de los Valles de Oriente. Las autoridades también advierten que el viento podría causar daños en techos, árboles, vallas publicitarias y el tendido eléctrico.
Ante este panorama, Conred recomienda abrigar adecuadamente a niñas, niños y adultos mayores, reforzar su alimentación y, en caso de síntomas respiratorios acudir de inmediato a un centro asistencial.