Decomisan más de 40 celulares en cárcel Pavón

La Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP) confirmó este martes, 3 de febrero, que fueron decomisados varios objetos de tenencia ilícita, incluidos teléfonos móviles, en el marco de una requisa a gran escala que se desarrolló en la Granja de Rehabilitación Pavón.
El operativo se llevó a cabo ayer por parte del personal penitenciario, que contó con el apoyo de la Policía Nacional Civil (PNC). Se trata de una acción implementada en seguimiento del esfuerzo coordinado por el Ministerio de Gobernación con el fin de recuperar el control en las cárceles del país.
Tras la aplicación de los protocolos de seguridad en esta prisión, ubicada en el municipio de Fraijanes, Guatemala, fueron decomisados diferentes objetos prohibidos, incluidos 40 celulares. También un router, dos armas de fuego, una tolva, tres cajas de municiones, licor, droga y otros ilícitos incautados.
"¡Control y orden! En la noche del lunes la Fuerza Élite de la DGSP finalizó operativo de requisa en varios sectores de Granja de Rehabilitación Pavón", anunció la institución en redes sociales.