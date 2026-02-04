Colegio de Abogados vota para elegir magistrados de CC

El Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) lleva a cabo este miércoles, 4 de febrero, el proceso de votaciones para la elección de magistrado titular y suplente para la Corte de Constitucionalidad para el período 2026-2031. Las urnas fueron habilitadas a partir de las 08:00 horas.
La jornada estuvo precedida por una serie de acciones legales que llevaron a que incluso se tuviera que modificar la convocatoria que ya se había realizado, pues la Sala Sexta de lo Contencioso Administrativo otorgó un amparo para dejar fuera de las votaciones a los profesionales de ciencias afines.
Tras presentar acciones, pero no obtener respuestas favorables para que se mantuviera sin cambios esta elección, la junta directiva 2025-2027 del CANG le dio cumplimiento a la referida resolución y convocó únicamente a los profesionales del derecho.
En el diario oficial fue publicado un aviso donde se detalla que en atención al punto tercero del acta número 07-2026 de la sesión extraordinaria celebrada el 3 de febrero del año 2026, se comunica que, por orden de la Sala Sexta, se modifica de la siguiente manera:
"La convocatoria para elegir magistrado titular y magistrado suplente, a realizarse el cuatro de febrero del presente año, ene l cual se especifique que únicamente están convocados a dicha Asamblea los abogados, que tengan la calidad de colegiado activo".
En ese sentido, los profesionales colegiados de las ciencias afines, entre quienes se incluyen los sociólogos, politólogos, internacionalistas y criminalistas, no podrán votar en la elección de magistrados.
La presidenta del CANG, Patricia Gámez, indicó que serán al menos 3 mil agremiados quienes no podrán participar en estas elecciones por el amparo otorgado. Añadió que, aunque se plantearon los recursos respectivos para evitar que fueran excluidos, no se ha tenido respuesta de parte de la Corte de Constitucionalidad.
"Seguiremos luchando por los derechos de todos nuestros agremiados, con contundencia y fortaleza como lo hemos hecho. Sin embargo, hasta el día de hoy, ese es el sistema de justicia que tenemos y es el sistema que debemos cambiar. (...) A los profesionales de ciencias afines les decimos que el colegio seguirá trabajando por la defensa de sus derechos hasta que haya una resolución definitiva y se pueda discutir constitucionalmente en fondo y forma, como se debe, la participación de nuestros profesionales en los eventos electorales", expresó.
Jornada de votaciones
La presidenta del CANG, Patricia Gámez, indicó que se habilitaron mesas de votación en la Ciudad de Guatemala y en distintos departamentos del país. Se ubican en los siguientes puntos:
- Parque Club La Aurora, zona 13 capitalina - para los colegiados del 1 al 25 mil.
- Parque Erick Barrondo, zona 7 capitalina - para colegiados del 25 mil en adelante.
- Departamentos - en lugares acostumbrados.
Elección de Tribunal Electoral sin cambios
Las autoridades del Colegio de Abogados aclararon que los demás términos de la convocatoria para este día continúan vigentes, por lo que los profesionales de ciencias afines sí pueden votar para elegir al Tribunal Electoral de esa entidad.
"Es importante que se avoquen al centro de votación para poder emitir su voto y formar parte de esta elección", expresaron al inicio de la jornada electoral.
* Con información de Omar Solís, Emisoras Unidas Digital.