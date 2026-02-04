 Arévalo anuncia convocatoria para la elección de magistrados
Nacionales

Arévalo anuncia convocatoria para la elección de magistrados de CC

El presidente Bernardo Arévalo aseguró que el proceso estará marcado por la "brújula ética" para elegir a los mejores candidatos y compartió fechas clave.

Compartir:
El presidente Bernardo Arévalo durante la conferencia de prensa "La Ronda", el miércoles 7 de enero de 2026., Omar Solís/Emisoras Unidas
El presidente Bernardo Arévalo durante la conferencia de prensa "La Ronda", el miércoles 7 de enero de 2026. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas

El presidente Bernardo Arévalo informó que el Ejecutivo abrirá a partir del próximo lunes 9 de febrero la convocatoria para la presentación de candidaturas para la elección de los magistrados titular y suplente de la Corte de Constitucionalidad (CC).

El mandatario indicó durante la conferencia de prensa "La Ronda", en el Palacio Nacional de la Cultura, que este proceso se inicia con la invitación para que los profesionales interesados se postulen y termina el 14 de marzo, con la designación de los integrantes del alto tribunal constitucional designados por el Gobierno.

De acuerdo con el funcionario, este es un proceso que va a estar marcado por la "brújula ética" que orientará la mejor decisión en el marco del rescate de la justicia y la defensa de la democracia en el país.

"Quien salga elegido o elegida de este proceso no será una persona que va a responder a intereses particulares de ningún tipo, sino responderá a la Constitución, al Estado de Derecho y al pueblo de Guatemala", enfatizó.

Asimismo, el gobernante detalló las fechas clave para el proceso de elección, a través de un calendario que incluye las siguientes fases:

  • 9 de febrero: Publicación de la convocatoria
  • Del 16 al 20 de febrero: Recepción de expedientes
  • Del 23 de febrero al 6 de marzo: Revisión de documentos.
  • Del 11 al 13 de marzo: Reunión del Consejo de Ministros
  • 13 de marzo: Anuncio oficial de profesionales electos
  • 14 de marzo: Último día para la designación.

Elección de magistrados

La Corte de Constitucionalidad es el órgano encargado de proteger y garantizar el cumplimiento de la Carta Magna. Su función primordial es defender el orden constitucional en Guatemala. 

El alto tribunal es integrado por cinco magistrados titulares y cinco suplentes. Los nuevos miembros de la CC deberán asumir el cargo el 14 de abril de 2026 para ejercer funciones en un período de cinco años.

La renovación no depende de una sola votación, sino de cinco órganos distintos que eligen a un titular y un suplente cada uno. Estas son las entidades encargadas:

  • Presidente de la República en Consejo de ministros
  • Pleno del Congreso de la República
  • Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia
  • Colegio de Abogados y Notarios
  • Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos (Usac)

Los aspirantes a ocupar una magistratura deben ser abogados colegiados, de reconocida honorabilidad, con al menos 15 años de graduación profesional y cumplir con los requisitos específicos que cada ente de los mencionados establezca según la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad.

En Portada

Fotos: Caravana del Zorro 2026 inicia su recorrido en la 65 ediciónt
Nacionales

Fotos: Caravana del Zorro 2026 inicia su recorrido en la 65 edición

07:35 AM, Feb 07
Sergio Chumil completa la primera etapa del Tour de Ománt
Deportes

Sergio Chumil completa la primera etapa del Tour de Omán

07:30 AM, Feb 07
Trump impone arancel del 25 % a países que compren bienes de Iránt
Internacionales

Trump impone arancel del 25 % a países que compren bienes de Irán

07:41 AM, Feb 07
El FC Barcelona se desvincula de la Superligat
Deportes

El FC Barcelona se desvincula de la Superliga

06:49 AM, Feb 07

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de GuatemalaPNCReal MadridEstados UnidosSeguridadEE.UU.Donald Trumpredes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

IA Entretenimiento ,Instagram
Tecnología

Alerta Ciberseguridad 2026: La IA potencia nuevas estafas en eventos y contenidos digitales

Super Mario Galaxy ,Instagram
Gaming

Tráiler de Super Mario Galaxy desvela a Yoshi y su crucial papel en la expansión galáctica de Mario

fortnite-hero - edited ,
Gaming

Un adolescente deja los estudios, triunfa en Fortnite y se hace millonario

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos