Arévalo anuncia convocatoria para la elección de magistrados

El presidente Bernardo Arévalo informó que el Ejecutivo abrirá a partir del próximo lunes 9 de febrero la convocatoria para la presentación de candidaturas para la elección de los magistrados titular y suplente de la Corte de Constitucionalidad (CC).
El mandatario indicó durante la conferencia de prensa "La Ronda", en el Palacio Nacional de la Cultura, que este proceso se inicia con la invitación para que los profesionales interesados se postulen y termina el 14 de marzo, con la designación de los integrantes del alto tribunal constitucional designados por el Gobierno.
De acuerdo con el funcionario, este es un proceso que va a estar marcado por la "brújula ética" que orientará la mejor decisión en el marco del rescate de la justicia y la defensa de la democracia en el país.
"Quien salga elegido o elegida de este proceso no será una persona que va a responder a intereses particulares de ningún tipo, sino responderá a la Constitución, al Estado de Derecho y al pueblo de Guatemala", enfatizó.
Asimismo, el gobernante detalló las fechas clave para el proceso de elección, a través de un calendario que incluye las siguientes fases:
- 9 de febrero: Publicación de la convocatoria
- Del 16 al 20 de febrero: Recepción de expedientes
- Del 23 de febrero al 6 de marzo: Revisión de documentos.
- Del 11 al 13 de marzo: Reunión del Consejo de Ministros
- 13 de marzo: Anuncio oficial de profesionales electos
- 14 de marzo: Último día para la designación.
Elección de magistrados
La Corte de Constitucionalidad es el órgano encargado de proteger y garantizar el cumplimiento de la Carta Magna. Su función primordial es defender el orden constitucional en Guatemala.
El alto tribunal es integrado por cinco magistrados titulares y cinco suplentes. Los nuevos miembros de la CC deberán asumir el cargo el 14 de abril de 2026 para ejercer funciones en un período de cinco años.
La renovación no depende de una sola votación, sino de cinco órganos distintos que eligen a un titular y un suplente cada uno. Estas son las entidades encargadas:
- Presidente de la República en Consejo de ministros
- Pleno del Congreso de la República
- Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia
- Colegio de Abogados y Notarios
- Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos (Usac)
Los aspirantes a ocupar una magistratura deben ser abogados colegiados, de reconocida honorabilidad, con al menos 15 años de graduación profesional y cumplir con los requisitos específicos que cada ente de los mencionados establezca según la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad.