Video muestra accidente de motocicleta en Sumpango

Durante el mediodía de este domingo (08/02/2026) ocurrió un accidente de tránsito protagonizado por el conductor de una motocicleta en el kilómetro 43.3 de la ruta Interamericana, ingreso al municipio de Sumpango, departamento de Chimaltenango. Un vecino logró captar la caída del motorista, que en su trayecto mató a un menor de edad y lastimó a cinco personas que subían a una pasarela.
El vecino que captó las fuertes imágenes estaba en la parte alta del paso aéreo cuando ocurrió la tragedia. Las imágenes mostraron que el motorista iba a excesiva velocidad, acompañado de otros conductores que también iban demasiado rápido.
En la curva del sector, el chofer de la motocicleta perdió el control del vehículo, cayendo al suelo y soltando el vehículo que en cuestión de segundos se convirtió en un proyectil mortal.
Los cuerpos de rescate indicaron que el menor de edad falleció mientras era trasladado a un hospital, junto a las otras cinco personas que resultaron afectadas. La motocicleta quedó tirada a los pies de las gradas de ascenso a la pasarela del sector.
Conductor de la motocicleta escapa
Medios locales publicaron una entrevista, en el que una vecina narró que el chofer de la motocicleta escapó tras el accidente. Según una residente, el responsable se puso de pie y al ver la tragedia escapó subido en otra motocicleta que los pasó recogiendo.
Los residentes del área afirmaron que no quieren más motoristas de este tipo en el área, porque representan un peligro para todos.
El accidente de tránsito también causó un fuerte congestionamiento en el sector, porque las autoridades tuvieron que cerrar el paso en el carril derecho de la pista que conduce hacia la Ciudad de Guatemala.
Las personas que resultaron heridas en el accidente de tránsito fueron trasladadas al Hospital Nacional de Chimaltenango por rescatistas de Bomberos Municipales Departamentales, quienes atendieron la emergencia con cuatro ambulancias.