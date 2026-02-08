Retornados desde EE. UU. son capturados al llegar al país

Durante un operativo en la Fuerza Aérea Guatemalteca (FAG), la Policía Nacional Civil (PNC) capturó a dos hombres retornados desde Estados Unidos (EE. UU.) por diversos delitos. Las acciones estuvieron a cargo de investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC), durante este domingo (08/02/2026).
Según el reporte policial, uno de los detenidos tiene acusaciones por el delito de violación con agravación de la pena. El segundo de los aprehendidos es requerido por la justicia, por presunta violencia contra la mujer, en su manifestación física.
Durante la tarde del pasado sábado, otros dos hombres fueron detenidos en las mismas instalaciones, luego de regresar retornados desde EE. UU.; los detenidos fueron requeridos por un juzgado, ante denuncias del delito de negación de asistencia económica.
En esa misma jornada fue detenido otro retornado, de unos 24 años, por señalamientos de usurpación de áreas protegidas. Todos los retornados que fueron detenidos fueron trasladados hasta la Torre de Tribunales ubicada en la 21 calle 7-70 de la zona 1 capitalina.
Más capturados por la PNC
En el municipio de la Democracia, departamento de Huehuetenango, agentes de la PNC detuvieron a un hombre de 26 años, acusado del delito de agresión sexual con agravación de la pena.
Durante otro allanamiento, ejecutado en el condominio Encinos de Navarra, del municipio de San José Pinula, departamento de Guatemala, la PNC detuvo a un mexicano que portaba una bolsa con cinco libras de marihuana.
La PNC agregó que los deportados el sábado pasado fueron abordados en las oficinas de Migración por los agentes, con base en las órdenes de aprehensión giradas contra ellos por diferentes juzgados del país.
Detenido por asesinato
La instancia de seguridad añadió que, en la 4a. avenida y 4a. calle de la zona 4 capitalina fue capturado un hombre de 29 años señalado del delito de asesinato. El aprehendido era requerido por un juzgado de Guatemala desde el 7 de enero del 2026.