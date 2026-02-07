 Caravana del Zorro 2026 llega a Esquipulas, Chiquimula
Nacionales

Caravana del Zorro 2026 llega a Esquipulas, Chiquimula

Los primeros motoristas fueron captados en el ingreso a Chiquimula, entre ellos Eddy Villa de León, el "Zorro Mayor".

La comitiva principal de la Caravana del Zorro llegó a Chiquimula después del mediodía., Öscar Castañeda
La comitiva principal de la Caravana del Zorro llegó a Chiquimula después del mediodía. / FOTO: Öscar Castañeda

Los primeros motoristas de la Caravana del Zorro 2026 llegaron a Esquipulas, Chiquimula, durante la tarde de este sábado (07/02/2026) según imágenes compartidas desde el ingreso al municipio. En un video se pudo captar como Eddy Villa de León, conocido como "El Zorro Mayor" ingresó al municipio donde se realizarán varios actos religiosos para conmemorar al Cristo Negro.

Mientras tanto, medios locales compartieron imágenes del ingreso de cientos de motociclistas, en el área conocida como "El Mirador de Esquipulas". En el ingreso se pudo observar fuerte presencia de la Policía Nacional Civil (PNC) para supervisar el ingreso de los vehículos de dos ruedas.

Al paso de la comitiva de Villa de León, los espectadores aplaudieron la caravana y al llegar a la Municipalidad de Chiquimula, el "Zorro Mayor" agradeció el cariño y el aprecio de los vecinos. Asimismo, entregó un reconocimiento al alcalde local, José René Pinto.

Como respuesta, el citado jefe edil también entregó un detalle al fundador de la Caravana del Zorro que consistió en un emblemático trofeo con figura de motocicleta dorada. Villa de León agradeció ese gesto ante varios vecinos que llegaron a ver el protocolo.

Incidentes en la Caravana del Zorro 2026

Durante la jornada de la mañana, los Bomberos Voluntarios reportaron varias caídas de motoristas, sumando un total de 25 personas heridas. En el trayecto, los rescatistas instalaron puestos de auxilio para estar cerca de varios tramos de la carretera al Atlántico.

Mientras tanto, en Esquipulas, Chiquimula rige una ley seca para impedir que la romería religiosa sea utilizada como excusa por grupos ajenos a la fe católica para ingerir bebidas embriagantes en exceso. Según los organizadores, para este año lograron convocar a por lo menos 80 mil conductores de motocicleta.

Durante el recorrido, los organizadores repitieron constantemente que la Caravana del Zorro 2026 "es una peregrinación, no una competencia, porque en casa los esperan".

