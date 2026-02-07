 Caravana del Zorro 2026 inicia su recorrido en la 65 edición
El padre Luis Colmenares se encargó de dar la bendición a las motocicletas y conductores que viajarán hacia Esquipulas.

Una verdadera fiesta se vive en la Plaza de la Constitución, desde donde partió la Caravana del Zorro 2026, en su edición 65, durante este sábado (7/02/2026); previo a la actividad, los organizadores celebraron un acto protocolario en el que recibieron la bendición para la romería que tiene como destino Esquipulas, Chiquimula.

Las motocicletas empezaron a llegar desde el pasado viernes por la tarde y noche, pero según datos de las autoridades de tránsito de la Ciudad de Guatemala, estos vehículos de dos ruedas continuaron llegando durante la madrugada de este sábado y se espera que en el trayecto hacia ruta al Atlántico se unan más.

Amílcar Montejo, vocero vial en la Municipalidad de Guatemala, informó que en la plaza central se instaló un vasto operativo para atender la demanda de estos vehículos por motivo de la Caravana del Zorro. Narró que desde las 4:00 horas llegaron más vehículos desde la 6a. calle y 7a. avenida de la zona 1.

Además, Montejo destacó que otros conductores de motocicleta entraron al Portal del Comerio haciendo un trayecto desde la Biblioteca Nacional. Previo a la salida de las motocicletas, los participantes hicieron una oración masiva, recibieron la bendición e iniciaron el trayecto hacia la carretera del Atlántico.

Salida masiva en la Caravana del Zorro

Montejo advirtió que hay operativos en la 7a. avenida de la zona 2 capitalina, Calle Martí y Calzada José Milla y Vidaurre, porque esa será la ruta que los conductores de motocicleta tomarán para evacuar la Ciudad de Guatemala.

Cuando el reloj marcó las 7:30 horas en punto, los organizadores dieron el banderazo de salida para vivir la nueva etapa de esta romería que recorrerá 200 kilómetros hasta Esquipulas, Chiquimula, considerada como "la capital centroamericana de la fe" por los fieles católicos. 

Edgar Flores, de la Comunidad Depredadora, contó que muchos de los conductores de motocicleta que participan en la Caravana del Zorro recibieron algunas charlas de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) para tomar este recorrido, admitiendo que es un poco largo.

El participante añadió que los fieles de esta tradición hacen varios sacrificios para participar, como pedir permiso en su trabajo y dejar a la familia.

Es una peregrinación, no una competencia, porque en casa los esperan", subrayó Flores.

Detalles de la organización

José Muralles, vocero fundador de la Caravana del Zorro, informó que ellos toman tiempo para la organización de la actividad, haciendo reuniones, para que todo salga lo mejor posible. Además, relató que hay una junta directiva que tiene 11 miembros y que forman parte de la organización del evento.

En su caso, Murales relató que participa en el evento desde que tenía 17 años y sigue ahora que está cerca de cumplir 44.

El entrevistado narró que es muy especial partir desde el frente de Catedral Metropolitana, para llegar a la iglesia de Esquipulas.

Emisoras  Escúchanos