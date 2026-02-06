 Caravana del Zorro 2026: Cientos de motoristas comienzan a llegar a la Plaza
Nacionales

Caravana del Zorro 2026: Cientos de motoristas comienzan a llegar a la Plaza

La 65° edición de la Caravana del Zorro se realizará este sábado 7 de febrero desde la Plaza de la Constitución hasta la Basílica de Esquipulas.

Cientos de motoristas se reunen en la Plaza de la Constitución., Foto Omar Solís
Cientos de motoristas se reunen en la Plaza de la Constitución. / FOTO: Foto Omar Solís

Desde la tarde de este viernes 6 de febrero comenzaron a arribar motoristas y peregrinos de distintos puntos del país que acompañarán la 65° edición de la Caravana del Zorro, que se realizará este sábado 7 de febrero.

Los motoristas que arriban a la Plaza de la Constitución desde este viernes, pernoctarán en el lugar a la espera del banderazo de salida hacia la Basílica de Esquipulas en Chiquimula, para visitar al Cristo Negro. 

José Luis Panaza, quien comenzó a participar en la peregrinación desde 2000 recordó que el significado de la Caravana del Zorro es visitar al Cristo Negro de Esquipulas, una oportunidad de visitar al Cristo Negro.

El peregrino indicó que algunos van por devoción y otros porque tiene moto, por lo que en su visita al Señor de Esquipulas pedirá por los motoristas para conduzcan con prudencia. 

Erwin Godoy, quien acompañará a la Caravana del Zorro, recomendó conducir con prudencia en la carretera, y no exceder la velocidad. 

Godoy quien cumple 10 años de participar en la peregrinación, agradece a Dios, porque no ha sufrido ningún incidente durante su participación en la Caravana. 

Seguridad 

Jorge Aguilar, portavoz de la Policía Nacional Civil (PNC) detalló que además de acompañar el recorrido de 222 klómetros hasta Esquipulas, la Policía brinda seguridad a los peregrinos que comenzaron a reunirse y que pasarán la noche en ese lugar.

De acuerdo con Aguilar se estima que un aproximado de 80 mil motociclistas se dirigirán a Esquipulas.

Aguilar recomendó utilizar el casco protector, conducir con precaución, evitar competencias en ruta, así como maniobras que pongan en riesgo la integridad del conductor y de otros motoristas, también pidió a los motoristas evitar el consumo de bebidas embriagantes.

Durante el trayecto se instalarán 32 puestos de control y asistencia, distribuidos a lo largo de la ruta, con los cuales buscan monitorear el tránsito, atender emergencias y brindar apoyo preventivo a los conductores.

La medida cobrará vigencia desde las 5:00 horas del viernes 6 de febrero y se mantendrá hasta las 18:00 horas del domingo 8 de febrero, período durante el cual también se realizarán operativos de control, regulación vial y se mantendrá señalización para evitar incidentes.

Anuncian fecha de primera reunión de la postuladora para elegir Fiscal General

El presidente en funciones del Organismo Judicial, Carlos Lucero, brindó detalles al respecto y reiteró el enfoque de transparencia con el que se busca trabajar.

Con información de Omar Solís, Emisoras Unidas, 89.7*

