 Caravana del Zorro Aclara Rumores sobre Suspensión
Farándula

Entre rumores de suspensión: Caravana del Zorro aclara que sucederá con el evento

Tras la ola de desinformación en redes sociales, la Directiva de la Caravana del Zorro emitió un comunicado.

Compartir:
El fundador de la Caravana del Zorro, Eddy Villa de León, recibió galardones a su llegada a Chiquimula., Álex Meoño.
El fundador de la Caravana del Zorro, Eddy Villa de León, recibió galardones a su llegada a Chiquimula. / FOTO: Álex Meoño.

La Directiva y Comitivas de la tradicional Caravana del Zorro se pronunciaron ante la creciente desinformación que circula en distintos espacios digitales. Y es que surgió el rumor en donde se aseguraba que el evento habría sido cancelado totalmente.

En el comunicado oficial, difundido el 19 de enero de 2026, explicaron que actualmente se encuentran a la espera de las disposiciones de las autoridades competentes. Asimismo, detallaron que acatarán estrictamente cualquier medida que se determine, priorizando el bienestar y la estabilidad del país.

Foto embed
Caravana del zorro - Caravana del zorro

El documento enfatiza que la organización siempre se ha conducido bajo el marco legal y con responsabilidad civil.  Subrayaron que jamás han operado fuera de las normativas vigentes y que su actuar busca resguardar tanto a los peregrinos como a los guatemaltecos que participan o acompañan.

Cabe destacar que esta actividad conecta a Guatemala con la Basílica de Esquipulas, convirtiéndose desde hace décadas en un símbolo cultural, religioso y turístico del país. Ante el clima de incertidumbre generado por los rumores, la Caravana del Zorro pidió a la población no replicar información no verificada, y en su lugar mantenerse informada únicamente por medio de los canales oficiales del evento.

Más de la Caravana del Zorro

La Directiva lamentó los inconvenientes provocados por la circulación de datos falsos y reiteró su compromiso con el país, así como con los miles de motociclistas, conocidos como "Zorros Peregrinos". El comunicado también recordó que la Caravana del Zorro es una expresión de respeto, orden y tradición.

Gracias a ello, se ha consolidado como una de las peregrinaciones en motocicleta más importantes de Centroamérica, logrando unir a familias, grupos religiosos, asociaciones de motociclistas y visitantes internacionales.  Por esa razón, la organización insistió en que la desinformación pone en riesgo no solo la planificación logística del evento, sino también la percepción pública y la tranquilidad de los participantes.

¿Qué pasó con Bad Bunny? Anuncian la presentación de Green Day en el Super Bowl LX

Un anuncio inesperado encendió las expectativas rumbo al próximo Super Bowl, prometiendo un arranque distinto con Green Day.

Finalmente, la Directiva reafirmó su compromiso histórico con el pueblo de Guatemala y resaltó que cualquier actualización sobre el futuro del recorrido se divulgará únicamente a través de los medios oficiales.

En Portada

Congreso aprueba estado de sitio por 30 días t
Nacionales

Congreso aprueba estado de sitio por 30 días

07:26 PM, Ene 19
Terrorista señalado de matar a dos PNC, es solo acusado de portación ilegal de arma de fuegot
Nacionales

Terrorista señalado de matar a dos PNC, es solo acusado de portación ilegal de arma de fuego

06:28 PM, Ene 19
Mineduc anuncia regreso a clases presenciales desde este martest
Nacionales

Mineduc anuncia regreso a clases presenciales desde este martes

04:13 PM, Ene 19
Esposa de Julio Iglesias se pronuncia luego de que el cantante negara las acusaciones en su contra t
Farándula

Esposa de Julio Iglesias se pronuncia luego de que el cantante negara las acusaciones en su contra

03:28 PM, Ene 19

Temas

Guatemala#liganacionalNoticias de GuatemalaEstados UnidosEE.UU.Donald TrumpFútbolReal MadridVenezuelaPNCFutbol Guatemalteco
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Sophie Turner ,Redes sociales
Farándula

Tomb Raider: primera imagen de Sophie Turner como Lara Croft

fortnite-hero - edited ,
Gaming

Un adolescente deja los estudios, triunfa en Fortnite y se hace millonario

Euphoria ,Facebook
Farándula

Primera vista del regreso de Zendaya a Euphoria en nuevo tráiler

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos