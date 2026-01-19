Caravana del Zorro Aclara Rumores sobre Suspensión

La Directiva y Comitivas de la tradicional Caravana del Zorro se pronunciaron ante la creciente desinformación que circula en distintos espacios digitales. Y es que surgió el rumor en donde se aseguraba que el evento habría sido cancelado totalmente.
En el comunicado oficial, difundido el 19 de enero de 2026, explicaron que actualmente se encuentran a la espera de las disposiciones de las autoridades competentes. Asimismo, detallaron que acatarán estrictamente cualquier medida que se determine, priorizando el bienestar y la estabilidad del país.
El documento enfatiza que la organización siempre se ha conducido bajo el marco legal y con responsabilidad civil. Subrayaron que jamás han operado fuera de las normativas vigentes y que su actuar busca resguardar tanto a los peregrinos como a los guatemaltecos que participan o acompañan.
Cabe destacar que esta actividad conecta a Guatemala con la Basílica de Esquipulas, convirtiéndose desde hace décadas en un símbolo cultural, religioso y turístico del país. Ante el clima de incertidumbre generado por los rumores, la Caravana del Zorro pidió a la población no replicar información no verificada, y en su lugar mantenerse informada únicamente por medio de los canales oficiales del evento.
La Directiva lamentó los inconvenientes provocados por la circulación de datos falsos y reiteró su compromiso con el país, así como con los miles de motociclistas, conocidos como "Zorros Peregrinos". El comunicado también recordó que la Caravana del Zorro es una expresión de respeto, orden y tradición.
Gracias a ello, se ha consolidado como una de las peregrinaciones en motocicleta más importantes de Centroamérica, logrando unir a familias, grupos religiosos, asociaciones de motociclistas y visitantes internacionales. Por esa razón, la organización insistió en que la desinformación pone en riesgo no solo la planificación logística del evento, sino también la percepción pública y la tranquilidad de los participantes.
Finalmente, la Directiva reafirmó su compromiso histórico con el pueblo de Guatemala y resaltó que cualquier actualización sobre el futuro del recorrido se divulgará únicamente a través de los medios oficiales.