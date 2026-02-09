Ejecutivo abre convocatoria para elegir magistrados de la CC

El Organismo Ejecutivo publicó este lunes, 9 de febrero, la convocatoria para que los profesionales interesados se postulen para ser electos como magistrados titular y suplente de la Corte de Constitucionalidad (CC) para el período 2026-2031, quienes serán designados por el presidente Bernardo Arévalo en Consejo de Ministros.
En el diario oficial fue publicada la invitación dirigida a los abogados y las abogadas interesados (as) en ser tomados en consideración para designados (as) directamente por el gobernante para los referidos cargos.
En el documento se detalla que los aspirantes deberán acreditar el cumplimiento de los requisitos siguientes:
- Ser guatemalteco de origen.
- Ser abogado colegiado activo.
- Ser de reconocida honorabilidad.
- Tener por lo menos 15 años de graduación profesional.
- De preferencia, con experiencia en la función y administración pública.
De acuerdo con la información compartida, el expediente deberá incluir 12 documentos puntuales y deberá ser presentado foliado e impreso en papel. También con una copia en formato PDF, en disco compacto o memoria USB.
La recepción de papelería estará abierta del lunes 16 al viernes 20 de febrero. Los interesados podrán acudir en horario de 09:00 a 17:00 horas a la sede de la Secrtetaría General de la Presidencia de la República, ubicada en la 6ª avenida 5-34 de la zona 1 de la Ciudad de Guatemala.
Proceso marcado por la "brújula ética"
El presidente Bernardo Arévalo informó desde la semana pasada que el Ejecutivo lanzaría este lunes la convocatoria oficial para la presentación de candidaturas para la elección de los magistrados titular y suplente de la Corte de Constitucionalidad.
Durante la conferencia de prensa "La Ronda", en el Palacio Nacional de la Cultura, indicó que este proceso se inicia con la invitación para que los profesionales interesados se postulen y termina el 14 de marzo, con la designación de los integrantes del alto tribunal constitucional designados por el Gobierno.
De acuerdo con el funcionario, este es un proceso que va a estar marcado por la "brújula ética" que orientará la mejor decisión en el marco del rescate de la justicia y la defensa de la democracia en el país.
"Quien salga elegido o elegida de este proceso no será una persona que va a responder a intereses particulares de ningún tipo, sino responderá a la Constitución, al Estado de Derecho y al pueblo de Guatemala", enfatizó.
Asimismo, el gobernante detalló en ese momento las fechas clave para el proceso de elección, a través de un calendario que incluye las siguientes fases:
- 9 de febrero: Publicación de la convocatoria
- Del 16 al 20 de febrero: Recepción de expedientes
- Del 23 de febrero al 6 de marzo: Revisión de documentos.
- Del 11 al 13 de marzo: Reunión del Consejo de Ministros
- 13 de marzo: Anuncio oficial de profesionales electos
- 14 de marzo: Último día para la designación.