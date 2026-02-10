 Accidente en bajada de Villalobos: Camión choca contra poste
El accidente generó un cierre parcial en el sector.

El camión chocó contra un poste y lo derribó., Bomberos Municipales
El camión chocó contra un poste y lo derribó. / FOTO: Bomberos Municipales

Los cuerpos de socorro reportaron que en horas de la noche del lunes 9 de febrero ocurrió un aparatoso accidente de tránsito en el kilómetro 12.5 de la ruta al Pacífico, específicamente en la bajada de Villalobos. Esta situación generó un cierre vehicular parcial en el sector.

De acuerdo con información de los Bomberos Municipales, a su centro de llamadas ingresaron múltiples alertas con respecto a este incidente, que se registró poco antes de la medianoche. De inmediato, la entidad gestionó el traslado de unidades de emergencia.

A su llegada, los socorristas constataron que el conductor de un camión perdió el control del volante y fue a colisionar contra un poste, mismo que quedó derribado. Preliminarmente, la entidad informó que la causa del percance habrían sido los desperfectos mecánicos que presentó la unidad, aunque no se especificó qué clase de daños tenía.

Los técnicos en urgencias médicas le brindaron atención prehospitalaria al piloto, de 43 años de edad, quien presentaba golpes en diferentes partes del cuerpo. Sin embargo, no fue necesario su traslado a un centro asistencial.

Cierre vial tras accidente

Henry Quevedo, vocero de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Nueva, informó que el camión accidentado quedó encunetado y el poste del alumbrado público derribado permanecía sobre la cinta asfáltica. Estos obstáculos causaron un cierre vehicular parcial en la bajada de Villlobos, ya que solamente se tuvo un carril habilitado.

"Esta situación generó complicaciones en la circulación del tránsito con dirección hacia el sur desde horas de la noche del lunes hasta la madrugada de este martes. La grúa retiró el vehículo involucrado, pero luego la empresa eléctrica se quedó trabajando hasta aproximadamente las 05:30 horas, cuando se resolvió", explicó.

De acuerdo con el portavoz, en medio del inconveniente surgido en las últimas horas se observó que la carga vehicular proveniente de la Ciudad de Guatemala continúa siendo bastante alta esta mañana.

