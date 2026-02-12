Astrid Lemus y Luis Fernando Bermejo electos magistrados titular y suplente de la CC

Con la presencia de fiscales del Ministerio Público (MP) se desarrolla la noche de este jueves 12 de febrero el conteo de votos de la elección del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) de Magistrado Titular y Magistrado Suplente de la Corte de Constitucionalidad.
Astrid Jeannette Lemus Rodríguez y Carlos Estuardo Gálvez Barrios obtuvieron la mayor cantidad de votos en la primera vuelta para magistrado titular, mientras que magistrado suplente avanzaron Luis Fernando Bermejo Quiñónez y Melvin Giovanni Portillo Arévalo.
Luego que la fiscal Leonor Morales, sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea bajo señalamientos de corrupción, dirigió diligencias de allanamiento en los centros de votación del CANG y que la Corte de Constitucionalidad ordenará la continuidad de los procesos las mesas cerraron a las 18:00 horas.
Sin embargo, un corte de energía eléctrica interrumpió el conteo de votos en el centro de votación del CANG en el Club La Aurora en la zona 13, y a las 21:55 horas se oficializaron los resultados preliminares son los siguientes.
Magistrado titular
-Astrid Jeannette Lemus Rodríguez: 8,920 votos
-Carlos Estuardo Gálvez Barrios: 7,741 votos
Magistrado suplente
- Luis Fernando Bermejo Quiñónez: 8,527 votos
- Melvin Giovanni Portillo Arévalo: 7,7742 votos
Tribunal Electoral del CANG
-Planilla 1 8,677 votos
-Planilla 2 8,153 votos
La presidenta del Colegio de Abogados, Patricia Gámez, declaró como magistrado titular de la CC a Astrid Jeannette Lemus Rodríguez y al magistrado suplente de la CC, Luis Fernando Bermejo Quiñónez, "Los resultados definitivos serán certificados por el Tribunal Electoral al concluir el proceso electoral", detalló Gámez.
Luis Fernando Bermejo Quiñónez, electo magistrado suplente de la Corte de Constitucionalidad expresó que es una victoria para la ciudadanía y para los agremiados, además espera que cesen las acciones hostiles y antidemocráticas del Ministerio Público.
Los comicios de este jueves definen a uno de los cinco magistrados titulares para el próximo período (2026-2031) de la Corte de Constitucionalidad. Los otros cuatro magistrados serán electos en las próximas semanas por el Congreso de la República, la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la Presidencia de la República y la Universidad de San Carlos (Usac).
La elección de los magistrados es trascendental para la lucha contra la corrupción en Guatemala, según han advertido organismos locales, internacionales y el mismo presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo de León.
"Fracasaron en su intento de secuestrar las elecciones del CANG. Con la misma fórmula con la que intentaron arrebatarle la libertad a Guatemala en 2023, hoy vuelven a fracasar", publicó en sus cuentas oficiales Arévalo de León tras el anuncio de los resultados.
La jornada estuvo marcada por los allanamientos del Ministerio Público (MP) en los centros de votación del CANG, una intervención que ha sido ampliamente criticada tanto a nivel local como internacional por considerarse una injerencia en el proceso, donde más de 30.000 profesionales estaban autorizados para votar.
Con información de Omar Solís, Emisoras Unidas Digital*