Ejército avanza en diseño de cárcel de máxima seguridad

El ministro de la Defensa, Henry Sáenz, confirmó que el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Guatemala ya tiene preparado el diseño de la cárcel de máxima seguridad que se plantea construir en el país. Según explicó, el mismo cuenta con la aprobación de expertos nacionales e internacionales.
De acuerdo con el funcionario, este diseño ha estado trabajándose desde hace más de un año y ya ha sido presentado a las autoridades correspondientes, incluidas las de la institución que dirige y las del Ministerio de Gobernación.
Asimismo, recordó que se tiene contemplado un monto de inversión de 500 millones de quetzales para poder edificar este recinto con el que se pretende fortalecer el Sistema Penitenciario guatemalteco.
La información fue compartida por el funcionario durante una citación en el Congreso de la República, donde además indicó que se prevé colocar la primera piedra del referido proyecto el próximo 1 de abril.
Cárceles de Guatemala, una "bomba de tiempo permanente"
Las cárceles de Guatemala, con un hacinamiento del 340 %, representan una "bomba de tiempo permanente", advirtió recientemente el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, que asegura mantener el control del sistema tras los motines y el asesinato de 11 policías.
La crisis desatada entre el 17 y 18 de enero involucró una serie de ataques coordinados por pandillas, que dejaron a los policías muertos, otros heridos, y motines simultáneos en tres centros penales del país, donde los reclusos tomaron a varios rehenes.
En ese contexto, el ministro Villeda advirtió sobre la precariedad de los centros penales y su impacto en la seguridad nacional.
"Tenemos cárceles que no cumplen los estándares internacionales de seguridad y rehabilitación, son bombas de tiempo permanentes", enfatizó el funcionario, al explicar que no es posible generar estrategias de seguridad ciudadana sin el control previo de las prisiones.
Villeda detalló que los 23 centros penales del país tienen capacidad para 6.000 reos, pero albergan actualmente a 23.000 personas.
Por ello, calificó al Sistema Penitenciario como "la cenicienta del Estado" por la histórica escasez de recursos y anunció la construcción de dos nuevas cárceles.
El funcionario recalcó que el Ejecutivo no tiene "absolutamente nada que negociar" con grupos criminales como el Barrio 18, a quienes atribuyó los ataques que causaron la muerte de los 11 agentes de policía.
* Con información de Dayana Rashón, Emisoras Unidas 89.7