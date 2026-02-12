 Ejército avanza en diseño de cárcel de máxima seguridad
Nacionales

Ejército ya tiene listo el diseño de la nueva cárcel de máxima seguridad

El ministro de la Defensa, Henry Sáenz, brindó detalles de los avances del proyecto y anunció la fecha de colocación de la primera piedra.

Compartir:
El ministro de la Defensa, Henry Saenz, durante una conferencia en el Palacio Nacional de la Cultura el 21 de enero de 2026., Omar Solís/Emisoras Unidas
El ministro de la Defensa, Henry Saenz, durante una conferencia en el Palacio Nacional de la Cultura el 21 de enero de 2026. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas

El ministro de la Defensa, Henry Sáenz, confirmó que el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Guatemala ya tiene preparado el diseño de la cárcel de máxima seguridad que se plantea construir en el país. Según explicó, el mismo cuenta con la aprobación de expertos nacionales e internacionales.

De acuerdo con el funcionario, este diseño ha estado trabajándose desde hace más de un año y ya ha sido presentado a las autoridades correspondientes, incluidas las de la institución que dirige y las del Ministerio de Gobernación.

Asimismo, recordó que se tiene contemplado un monto de inversión de 500 millones de quetzales para poder edificar este recinto con el que se pretende fortalecer el Sistema Penitenciario guatemalteco.

La información fue compartida por el funcionario durante una citación en el Congreso de la República, donde además indicó que se prevé colocar la primera piedra del referido proyecto el próximo 1 de abril.

Censo revela que Guatemala tiene casi 24 mil presos, incluyendo 2 mil 500 pandilleros

El registro biométrico y digital realizado por el Ministerio de Gobernación cubrió las 24 prisiones del país.

Cárceles de Guatemala, una "bomba de tiempo permanente"

Las cárceles de Guatemala, con un hacinamiento del 340 %, representan una "bomba de tiempo permanente", advirtió recientemente el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, que asegura mantener el control del sistema tras los motines y el asesinato de 11 policías.

La crisis desatada entre el 17 y 18 de enero involucró una serie de ataques coordinados por pandillas, que dejaron a los policías muertos, otros heridos, y motines simultáneos en tres centros penales del país, donde los reclusos tomaron a varios rehenes.

En ese contexto, el ministro Villeda advirtió sobre la precariedad de los centros penales y su impacto en la seguridad nacional.

"Tenemos cárceles que no cumplen los estándares internacionales de seguridad y rehabilitación, son bombas de tiempo permanentes", enfatizó el funcionario, al explicar que no es posible generar estrategias de seguridad ciudadana sin el control previo de las prisiones.

Villeda detalló que los 23 centros penales del país tienen capacidad para 6.000 reos, pero albergan actualmente a 23.000 personas.

Por ello, calificó al Sistema Penitenciario como "la cenicienta del Estado" por la histórica escasez de recursos y anunció la construcción de dos nuevas cárceles.

El funcionario recalcó que el Ejecutivo no tiene "absolutamente nada que negociar" con grupos criminales como el Barrio 18, a quienes atribuyó los ataques que causaron la muerte de los 11  agentes de policía.

* Con información de Dayana Rashón, Emisoras Unidas 89.7

En Portada

Segunda vuelta: Colegio de Abogados vota para elegir magistrados de CCt
Nacionales

Segunda vuelta: Colegio de Abogados vota para elegir magistrados de CC

08:38 AM, Feb 12
¿Qué viene para Xelajú en el plano nacional?t
Deportes

¿Qué viene para Xelajú en el plano nacional?

10:27 AM, Feb 12
Ejército ya tiene listo el diseño de la nueva cárcel de máxima seguridadt
Nacionales

Ejército ya tiene listo el diseño de la nueva cárcel de máxima seguridad

10:29 AM, Feb 12
Filtran imágenes del presunto asesino de Edith Pacheco cuando intentaba huir de la escenat
Farándula

Filtran imágenes del presunto asesino de Edith Pacheco cuando intentaba huir de la escena

09:27 AM, Feb 12

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de Guatemala#liganacionalSeguridadPNCEstados Unidosredes socialesSuper BowlReal MadridEE.UU.
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Mascaras ,Mascaras
Moda Y Belleza

¿Funcionan las máscaras led faciales para casa?

Super Mario Galaxy: La película ,Super Mario Galaxy: La película
Gaming

"Super Mario Galaxy: La película" presenta escenas inéditas en nuevo spot antes de su estreno

Sarmasofobia ,Redes sociales
Moda Y Belleza

Cuando amar da miedo: qué es la sarmasofobia y por qué surge

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos