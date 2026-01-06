 Allanamientos en cárcel de máxima seguridad Renovación 1
Realizan allanamientos en cárcel de máxima seguridad Renovación 1

Además de las diligencias en esa prisión ubicada en Escuintla, las autoridades implementaron la "Operación Centinela" en esa localidad.

La PNC y el Ministerio Público realizan diligencias en la cárcel Renovación 1., Ministerio Público
La PNC y el Ministerio Público realizan diligencias en la cárcel Renovación 1. / FOTO: Ministerio Público

Las fuerzas de seguridad implementaron este martes, 6 de enero, un operativo en el Centro de Detención de Máxima Seguridad para Hombres "Renovación 1", que está ubicado en el departamento de Escuintla.

De acuerdo con información compartida por el Ministerio Público (MP), las diligencias son coordinadas por la Fiscalía Distrital de Escuintla, que trabaja en conjunto con el fiscal regional VI Sur y el acompañamiento de la Policía Nacional Civil.

Está en desarrollo una diligencia de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia con el objetivo de buscar ilícitos que permitan fortalecer investigaciones en curso.

El Ministerio de Gobernación informó que en la referida prisión ya se cuenta con el registro biométrico de aproximadamente el 50 por ciento de la población penitenciaria, que incluye a reclusos de alto perfil y que representan un riesgo para otros privados de libertad y para la población.

PNC intercepta a pandillero vinculado con alias “El Lobo”

Según las investigaciones, alias “Sharky” trasladaba un arma y se dirigía a Escuintla, donde está la prisión en la que Aldo Dupie Ochoa está recluido.

Operativos de alto impacto en Escuintla

Además de la verificación en el centro carcelario, las fuerzas de seguridad desarrollan la "Operación Centinela" en el departamento de Escuintla, que incluye la instalación de puestos de registro y acciones preventivas en distintos puntos de esa localidad.

Asimismo, helicópteros de la Unidad Aérea del Ministerio de Gobernación (Unagob) realizan patrullajes en apoyo a las acciones de seguridad que está implementando la PNC a través de sus unidades especializadas y distintas comisarías, junto al Grupo Élite del Sistema Penitenciario.

Para el desarrollo de estos "operativos de alto impacto", como los describió la cartera del Interior, también se cuenta con el apoyo del Ejército de Guatemala.

En las instalaciones de Gobernación Departamental de Escuintla se llevó a cabo la inauguración del Plan de la Operación Centinela. En el acto estuvieron presentes diferentes autoridades, incluidos el director general de la PNC, David Custodio Boteo, y el subdirector general de Operaciones de la PNC, Esvin Gaspar Jacinto Quiché; así como la Gobernadora Departamental de Escuintla, delegados del Sistema Penitenciario y del Ministerio de la Defensa.

