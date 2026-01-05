 PNC captura a pandillero relacionado con alias 'El Lobo'
PNC intercepta a pandillero vinculado con alias "El Lobo"

Según las investigaciones, alias "Sharky" trasladaba un arma y se dirigía a Escuintla, donde está la prisión en la que Aldo Dupie Ochoa está recluido.

David Alexander Huitz Chávez, alias “Sharky”, presunto integrante del Barrio 18, fue detenido en Villa Canales., PNC
David Alexander Huitz Chávez, alias "Sharky", presunto integrante del Barrio 18, fue detenido en Villa Canales. / FOTO: PNC

Las fuerzas de seguridad confirmaron la captura de David Alexander Huitz Chávez, de 19 años, alias "Sharky", en un operativo a cargo que se llevó a cabo en la 2ª avenida y 3ª calle, zona 1 de El Porvenir, Villa Canales, Guatemala.

De acuerdo con la Policía Nacional Civil (PNC), el sindicado es integrante de la pandilla del Barrio 18 y fue interceptado cuando portaba un fusil y se movilizaba a bordo de una motocicleta con rumbo al departamento de Escuintla.

Las investigaciones señalan que este sujeto actúa bajo instrucciones de Aldo Dupie Ochoa, alias "El Lobo", uno de los máximos líderes del referido grupo terrorista. Y, en ese momento, pretendía viajar con el arma hacia la referida localidad donde se encuentra el centro de Detención de Máxima Seguridad Renovación I, en el que está recluido el jefe pandillero.

Alias "Sharky" fue capturado la noche del pasado domingo, 4 de enero, por investigadores de la División Nacional Contra el Desarrollo Criminal de Pandillas (Dipanda) que trasladaron al sospechoso ante los órganos de justicia para dilucidar su situación legal.

"Con esta acción policial, la PNC evita ataques armados y presenta ante la justicia a este individuo", resaltó un portavoz de la entidad de seguridad.

Capturan a mujer por intentar ingresar droga a prisión de Renovación I

En noviembre pasado fue capturada una mujer tras ser sorprendida en el momento en el que intentaba ingresar droga a la cárcel Renovación I, ubicada en el departamento de Escuintla.

Se trata de Nilda Emelia Velasco Morales, de 37 años, quien se determinó que llevaba oculto dentro de su cuerpo un paquete que contenía la sustancia prohibida y que aparentemente esperaba entregar a uno de los privados de libertad que se encuentra recluido en este centro de máxima seguridad.

De acuerdo con la información compartida por la Policía Nacional Civil, la sospechosa se dirigía a visitar a Virgilio Tilom Caal, quien cumple condena por los delitos de femicidio en grado de tentativa, plagio o secuestro y está recluido en el sector 4 de la cárcel de Renovación 1.

El informe de la entidad de seguridad detalló que el hallazgo se dio en el momento en el que Velasco pasaba los procesos de control y verificación. Antes de que se le permitiera acceder al recinto carcelario, un escáner activó la alerta sobre el posible ingreso de objetos prohibidos. La sindicada reveló que le pagaron para llevar a cabo esta acción.

