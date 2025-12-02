 Realizan requisa en cárcel Renovación 1
Nacionales

Fuerza Élite del Sistema Penitenciario realiza operativo en Renovación 1

Está en desarrollo una requisa para restablecer protocolos de seguridad en la cárcel.

Compartir:
Requisa en la cárcel Renovación 1, en Escuintla., Ministerio de Gobernación
Requisa en la cárcel Renovación 1, en Escuintla. / FOTO: Ministerio de Gobernación

El Ministerio de Gobernación dio a conocer que este martes 2 de diciembre lleva a cabo una requisa en la cárcel Renovación 1, ubicada en el departamento de Escuintla, como parte de las acciones de verificación y control en los centros de detención del país.

De acuerdo con la cartera, los agentes de la Fuerza Élite del Sistema Penitenciario y elementos de diferentes unidades de la Policía Nacional Civil (PNC) ingresaron esta mañana al penal para realizar la búsqueda de objetos de tenencia ilícita, retomar el control y restablecer los protocolos de seguridad.

La cárcel Renovación 1 ocupa el lugar donde anteriormente funcionó la prisión conocida como "El Infiernito". Es el primero de los recintos penitenciarios que fue remozado durante la gestión del actual Gobierno, a cargo del presidente Bernardo Arévalo. En la actualidad, las autoridades trabajan en Renovación 2, que será inaugurado próximamente.

Foto embed
Personal de la Fuerza Élite del Sistema Penitenciario mantienen presencia en Renovación 1 durante el desarrollo de una requisa el 2 de diciembre de 2025. - Ministerio de Gobernación

Capturan a mujer por intentar ingresar droga a Renovación 1

Las fuerzas de seguridad confirmaron que en horas de la tarde del pasado domingo 30 de noviembre se llevó a cabo la captura de una mujer que fue sorprendida en el momento en el que intentaba ingresar droga a la cárcel Renovación I, ubicada en el departamento de Escuintla.

Se trata de Nilda Emelia Velasco Morales, de 37 años, quien se determinó que llevaba oculto dentro de su cuerpo un paquete que contenía la sustancia prohibida y que aparentemente esperaba entregar a uno de los privados de libertad que se encuentra recluido en este centro de máxima seguridad.

De acuerdo con la información compartida por la Policía Nacional Civil, la sospechosa se dirigía a visitar a Virgilio Tilom Caal, quien cumple condena por los delitos de femicidio en grado de tentativa, plagio o secuestro y está recluido en el sector 4 de la cárcel de Renovación 1.

El informe de la entidad de seguridad detalló que el hallazgo se dio en el momento en el que Velasco pasaba los procesos de control y verificación. Antes de que se le permitiera acceder al recinto carcelario, un escáner activó la alerta sobre el posible ingreso de objetos prohibidos.

"Al ser escaneada en el ingreso a dicha cárcel de máxima seguridad, las imágenes permitieron observar que dentro del cuerpo escondía un objeto. Al verse descubierta, en un lugar privado expulsó un envoltorio de látex con marihuana, manifestando que le pagaron para llevar dicho ilícitos", señaló la PNC.

También compartió que la detenida no tiene ningún parentesco con el privado de libertad al que estaba visitando.

En Portada

Preocupante balance: 105 muertos y 500 heridos en accidentes de autobuses extraurbanos en 2025t
Nacionales

Preocupante balance: 105 muertos y 500 heridos en accidentes de autobuses extraurbanos en 2025

11:07 AM, Dic 02
Municipalidad de Quetzaltenango revela el proyecto de remodelación del Estadio Mario Camposecot
Deportes

Municipalidad de Quetzaltenango revela el proyecto de remodelación del Estadio Mario Camposeco

10:32 AM, Dic 02
Impulsa el cambio: Cómo celebrar la quema del diablo sin dañar el medio ambientet
Nacionales

Impulsa el cambio: Cómo celebrar la quema del diablo sin dañar el medio ambiente

10:09 AM, Dic 02
Controversia por imágenes filtradas de Sean Diddy Combs en la cárcelt
Farándula

Controversia por imágenes filtradas de Sean Diddy Combs en la cárcel

08:38 AM, Dic 02

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Noticias de GuatemalaEstados Unidos#liganacionalEE.UU.Futbol GuatemaltecoSeguridadDonald TrumpPNC
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Red Dead Redemption Renovado ,Red Dead Redemption Renovado
Gaming

Red Dead Redemption regresa renovado para PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 y móviles

Zelda ,
Tecnología

The Legend of Zelda: live action inicia rodaje en la misma locación que El Señor de los Anillos

Mi Pobre Angelito ,Redes sociales
Farándula

Mi Pobre Angelito: película cobra vida en Guatemala con orquesta en vivo

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp.webp ,
Sucesos

Cuidado con las llamadas perdidas: estos prefijos esconden estafas que pueden vaciar tu bolsillo

Cerebro ,Cerebro
Salud

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

En la imagen de archivo, una niña bangladesí limpia verduras con agua contaminada por arsénico en Pakunda, cerca de Daca, capital de Bangladés , EPA/Mufty Munir
Sucesos

ESTUDIO. Menor nivel de arsénico en aguas subterráneas baja la mortalidad por enfermedades crónicas

Emisoras  Escúchanos