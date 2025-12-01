 Mujer arrestada por intentar introducir droga en prisión
Nacionales

Capturan a mujer por intentar ingresar droga a prisión de Renovación I

La persona se dirigía a visitar a un pero condenado por femicidio en grado de tentativa y secuestro.

Compartir:
La mujer ocultaba dentro de su cuerpo la droga para ingresarla a la cárcel Renovación I., PNC
La mujer ocultaba dentro de su cuerpo la droga para ingresarla a la cárcel Renovación I. / FOTO: PNC

Las fuerzas de seguridad confirmaron que en horas de la tarde del pasado domingo 30 de noviembre se llevó a cabo la captura de una mujer que fue sorprendida en el momento en el que intentaba ingresar droga a la cárcel Renovación I, ubicada en el departamento de Escuintla.

Se trata de Nilda Emelia Velasco Morales, de 37 años, quien se determinó que llevaba oculto dentro de su cuerpo un paquete que contenía la sustancia prohibida y que aparentemente esperaba entregar a uno de los privados de libertad que se encuentra recluido en este centro de máxima seguridad.

De acuerdo con la información compartida por la Policía Nacional Civil, la sospechosa se dirigía a visitar a Virgilio Tilom Caal, quien cumple condena por los delitos de femicidio en grado de tentativa, plagio o secuestro y está recluido en el sector 4 de la cárcel de Renovación 1.

Recibió pago para trasladar la droga

El informe de la entidad de seguridad detalló que el hallazgo se dio en el momento en el que Velasco pasaba los procesos de control y verificación. Antes de que se le permitiera acceder al recinto carcelario, un escáner activó la alerta sobre el posible ingreso de objetos prohibidos.

"Al ser escaneada en el ingreso a dicha cárcel de máxima seguridad, las imágenes permitieron observar que dentro del cuerpo escondía un objeto. Al verse descubierta, en un lugar privado expulsó un envoltorio de látex con marihuana, manifestando que le pagaron para llevar dicho ilícitos", señaló la PNC.

También compartió que la detenida no tiene ningún parentesco con el privado de libertad al que estaba visitando.

Foto embed
La droga que trasladaba una mujer para intentar ingresarla a la cárcel Renovación I, en Escuintla. - PNC

Durante el presente año, 12 personas han sido puestas a disposición en los operativos instalados en los ingresos a la cárcel de máxima seguridad para hombres Renovación I por delitos relacionados a extorsión, portación ilegal de arma de fuego e intentar ingresar droga y teléfonos al centro carcelario.

En Portada

Comisionada de la CIDH: No hay ningún otro país, como en el caso de Guatemala, que la gente le tiene tanto miedo a ser criminalizado y perseguidot
Nacionales

Comisionada de la CIDH: "No hay ningún otro país, como en el caso de Guatemala, que la gente le tiene tanto miedo a ser criminalizado y perseguido"

10:45 AM, Dic 01
Técnico de Alajuelense pide respeto para Xelajú MCt
Deportes

Técnico de Alajuelense "pide respeto" para Xelajú MC

10:32 AM, Dic 01
La fiebre de Stranger Things llega hasta el Transmetro y causa furor en redest
Viral

La fiebre de Stranger Things llega hasta el Transmetro y causa furor en redes

09:06 AM, Dic 01
Tras las declaraciones de Pedro Cuevas, Florecita Cobián envía mensajet
Farándula

Tras las declaraciones de Pedro Cuevas, Florecita Cobián envía mensaje

08:36 AM, Dic 01

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Noticias de Guatemala#liganacionalEstados UnidosSeguridadFutbol GuatemaltecoEE.UU.PNCDonald Trump
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Red Dead Redemption Renovado ,Red Dead Redemption Renovado
Gaming

Red Dead Redemption regresa renovado para PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 y móviles

Zelda ,
Tecnología

The Legend of Zelda: live action inicia rodaje en la misma locación que El Señor de los Anillos

Mi Pobre Angelito ,Redes sociales
Farándula

Mi Pobre Angelito: película cobra vida en Guatemala con orquesta en vivo

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp.webp ,
Sucesos

Cuidado con las llamadas perdidas: estos prefijos esconden estafas que pueden vaciar tu bolsillo

Cerebro ,Cerebro
Salud

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

En la imagen de archivo, una niña bangladesí limpia verduras con agua contaminada por arsénico en Pakunda, cerca de Daca, capital de Bangladés , EPA/Mufty Munir
Sucesos

ESTUDIO. Menor nivel de arsénico en aguas subterráneas baja la mortalidad por enfermedades crónicas

Emisoras  Escúchanos