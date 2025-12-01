Mujer arrestada por intentar introducir droga en prisión

Las fuerzas de seguridad confirmaron que en horas de la tarde del pasado domingo 30 de noviembre se llevó a cabo la captura de una mujer que fue sorprendida en el momento en el que intentaba ingresar droga a la cárcel Renovación I, ubicada en el departamento de Escuintla.
Se trata de Nilda Emelia Velasco Morales, de 37 años, quien se determinó que llevaba oculto dentro de su cuerpo un paquete que contenía la sustancia prohibida y que aparentemente esperaba entregar a uno de los privados de libertad que se encuentra recluido en este centro de máxima seguridad.
De acuerdo con la información compartida por la Policía Nacional Civil, la sospechosa se dirigía a visitar a Virgilio Tilom Caal, quien cumple condena por los delitos de femicidio en grado de tentativa, plagio o secuestro y está recluido en el sector 4 de la cárcel de Renovación 1.
Recibió pago para trasladar la droga
El informe de la entidad de seguridad detalló que el hallazgo se dio en el momento en el que Velasco pasaba los procesos de control y verificación. Antes de que se le permitiera acceder al recinto carcelario, un escáner activó la alerta sobre el posible ingreso de objetos prohibidos.
"Al ser escaneada en el ingreso a dicha cárcel de máxima seguridad, las imágenes permitieron observar que dentro del cuerpo escondía un objeto. Al verse descubierta, en un lugar privado expulsó un envoltorio de látex con marihuana, manifestando que le pagaron para llevar dicho ilícitos", señaló la PNC.
También compartió que la detenida no tiene ningún parentesco con el privado de libertad al que estaba visitando.
Durante el presente año, 12 personas han sido puestas a disposición en los operativos instalados en los ingresos a la cárcel de máxima seguridad para hombres Renovación I por delitos relacionados a extorsión, portación ilegal de arma de fuego e intentar ingresar droga y teléfonos al centro carcelario.