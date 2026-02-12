 MP inspecciona centros de votación del Colegio de Abogados
Nacionales

MP realiza diligencias en centros de votación del Colegio de Abogados

Los fiscales ingresaron a los centros en la capital, mientras se desarrolla la segunda vuelta de votaciones del CANG para elegir magistrados de la Corte de Constitucionalidad.

Compartir:
Personal del Ministerio Público se presenta al centro de votación habilitado por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) en la zona 13 capitalina., Omar Solís/Emisoras Unidas
Personal del Ministerio Público se presenta al centro de votación habilitado por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) en la zona 13 capitalina. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas

El personal del Ministerio Público (MP) se presentó en horas de la tarde de este jueves, 12 de febrero, a los centros de votación habilitados por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) en la Ciudad de Guatemala.

Los equipos del ente investigador acudieron en horas de la tarde al parque Erick Barrondo, zona 7, y al Club La Aurora, en la zona 13 capitalina. Llevaban equipo tecnológico, como cámaras, y algunos trasladaban mochilas o llevaban carpetas. También iban acompañados de agentes de la Policía Nacional Civil.

En esos espacios, al igual que en otro centro habilitado y en sedes departamentales, se desarrolla la segunda vuelta de votaciones para la elección de magistrados titular y sulpente de la Corte de Constitucionalidad (CC) y de integrantes del Tribunal Electoral del CANG.

Mientras se desarrollaba la jornada de votaciones, de repente se observó a los equipos del ente investigador ingresar a los recintos. Los fiscales se presentaron identificados con chalecos y gorras de la institución y, en su mayoría, portaban mascarillas.

Investigación en desarrollo

Entre los fiscales que desarrollan las diligencias se encuentra Leonor Morales, integrante de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), quien brindó algunas declaraciones en el centro habilitado en la zona 13.

Indicó que las acciones desarrolladas este día se dan en seguimiento de una denuncia recibida en el MP en la que se mencionaron "posibles ilícitos penales que se estaban llevando a cabo dentro de las elecciones". Añadió que los posibles delitos que se habrían cometido incluyen falsedad material, usurpación de calidad y uso de documentos falsificados.

La funcionaria mencionó que no podría compartir mayores datos sobre el tema, tomando en cuenta que está en desarrollo el operativo.

Pronunciamientos por acciones del MP

Diferentes pronunciamientos han surgido en el marco del operativo implementado por el Ministerio Público en las sedes del CANG. Algunos diputados oficialistas publicaron mensajes en sus redes sociales.

Samuel Pérez mencionó que es momento de salir masivamente a votar, en todo el país, "para ganarle a quienes cobardemente quieren ganar sin votos ni legitimidad". Mientras que la parlamentaria Andrea Reyes expresó: "Colegas nos tenemos que defender de este abuso. Ya basta de judicializar los procesos democráticos".

* Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7


En Portada

MP revela detalles del caso vinculado con elecciones en el CANGt
Nacionales

MP revela detalles del caso vinculado con elecciones en el CANG

03:20 PM, Feb 12
CC convoca a reunión tras acciones del MP durante elección de magistradost
Nacionales

CC convoca a reunión tras acciones del MP durante elección de magistrados

04:32 PM, Feb 12
Arévalo señala acciones abusivas del MP y reitera la importancia de ejercer el votot
Nacionales

Arévalo señala "acciones abusivas del MP" y reitera la importancia de ejercer el voto

03:58 PM, Feb 12
Las críticas y reacciones de abogados ante acciones del MP en proceso electoral gremial t
Nacionales

Las críticas y reacciones de abogados ante acciones del MP en proceso electoral gremial

03:50 PM, Feb 12

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaSeguridad#liganacionalPNCredes socialesEstados UnidosSuper BowlReal MadridEE.UU.
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Mascaras ,Mascaras
Moda Y Belleza

¿Funcionan las máscaras led faciales para casa?

Super Mario Galaxy: La película ,Super Mario Galaxy: La película
Gaming

"Super Mario Galaxy: La película" presenta escenas inéditas en nuevo spot antes de su estreno

Sarmasofobia ,Redes sociales
Moda Y Belleza

Cuando amar da miedo: qué es la sarmasofobia y por qué surge

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos