MP inspecciona centros de votación del Colegio de Abogados

El personal del Ministerio Público (MP) se presentó en horas de la tarde de este jueves, 12 de febrero, a los centros de votación habilitados por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) en la Ciudad de Guatemala.
Los equipos del ente investigador acudieron en horas de la tarde al parque Erick Barrondo, zona 7, y al Club La Aurora, en la zona 13 capitalina. Llevaban equipo tecnológico, como cámaras, y algunos trasladaban mochilas o llevaban carpetas. También iban acompañados de agentes de la Policía Nacional Civil.
En esos espacios, al igual que en otro centro habilitado y en sedes departamentales, se desarrolla la segunda vuelta de votaciones para la elección de magistrados titular y sulpente de la Corte de Constitucionalidad (CC) y de integrantes del Tribunal Electoral del CANG.
Mientras se desarrollaba la jornada de votaciones, de repente se observó a los equipos del ente investigador ingresar a los recintos. Los fiscales se presentaron identificados con chalecos y gorras de la institución y, en su mayoría, portaban mascarillas.
Investigación en desarrollo
Entre los fiscales que desarrollan las diligencias se encuentra Leonor Morales, integrante de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), quien brindó algunas declaraciones en el centro habilitado en la zona 13.
Indicó que las acciones desarrolladas este día se dan en seguimiento de una denuncia recibida en el MP en la que se mencionaron "posibles ilícitos penales que se estaban llevando a cabo dentro de las elecciones". Añadió que los posibles delitos que se habrían cometido incluyen falsedad material, usurpación de calidad y uso de documentos falsificados.
La funcionaria mencionó que no podría compartir mayores datos sobre el tema, tomando en cuenta que está en desarrollo el operativo.
Pronunciamientos por acciones del MP
Diferentes pronunciamientos han surgido en el marco del operativo implementado por el Ministerio Público en las sedes del CANG. Algunos diputados oficialistas publicaron mensajes en sus redes sociales.
Samuel Pérez mencionó que es momento de salir masivamente a votar, en todo el país, "para ganarle a quienes cobardemente quieren ganar sin votos ni legitimidad". Mientras que la parlamentaria Andrea Reyes expresó: "Colegas nos tenemos que defender de este abuso. Ya basta de judicializar los procesos democráticos".
