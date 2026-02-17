 San Lucas Sacatepéquez: Atienden a 32 menores con dificultad respiratoria y otros síntomas
Nacionales

San Lucas Sacatepéquez: Atienden a 32 menores con dificultad respiratoria y otros síntomas

Los afectados fueron trasladados al hospital de Antigua Guatemala para ser evaluados.





Una emergencia se registra este martes, 17 de febrero, en el municipio de San Lucas Sacatepéquez, departamento de Sacatepéquez, debido a que un grupo de más de 30 menores de edad presentó problemas de salud y tuvo que ser trasladado a un centro asistencial para ser evaluados.

De acuerdo con la información compartida, esta situación se presentó en el interior de una residencia ubicada en la 1ª avenida y callejón Kjell, zona 2 del referido municipio. Preliminarmente se conoció que se trata de una casa hogar.

Los Bomberos Voluntarios dieron a conocer que recibieron reportes con respecto a varias personas con padecimientos similares que necesitaban recibir asistencia médica, por lo que de inmediato fueron movilizadas varias ambulancias al lugar.

"Se trataba de 32 menores, cuyas edades oscilan entre 12 y 17 años, quienes resultaron con dolor de cabeza, dificultad respiratoria, temperatura corporal alta y escalofríos. Se les brindó atención prehospitalaria y posteriormente fueron trasladados hacia el hospital de Antigua Guatemala para ser evaluados", explicó Oscar Sánchez, vocero de la institución.

Hasta el momento, se desconoce el origen de esta emergencia. Se deberá establecer si los afectados estuvieron expuestos a alguna sustancia dañina, alimento en mal estado o presentan cierta enfermedad que pudo generar los referidos síntomas.

