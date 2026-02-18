Conductor herido en ataque armado en zona 3

El conductor de un vehículo particular resultó herido luego de ser atacado a balazos por desconocidos en el marco de un presunto asalto. El hecho se registró en horas de la mañana de este miércoles, 18 de febrero, en la 35 calle y avenida Bolívar, zona 3 de la Ciudad de Guatemala.
Los bomberos Voluntarios dieron a conocer que a su centro de llamadas ingresaron alertas con respecto a que se habían escuchado varias detonaciones de arma de fuego en el sector y posiblemente había personas afectadas.
La institución trasladó de inmediato una ambulancia al referido punto, donde los técnicos en urgencias médicas localizaron en el interior de un carro tipo sedan a un hombre con heridas de bala.
"El piloto del vehículo presentaba varias heridas provocadas con arma de fuego en distintas partes del cuerpo, por lo que fue trasladado a un centro asistencial", explicó Víctor Gómez, vocero de la entidad de socorro.
De acuerdo con información preliminar, el automovilista pudo ser victima de un asalto cuando transitaba por ese sector.
Muertes por heridas de arma de fuego subieron un 3.8% en 2025
Los asesinatos con armas de fuego aumentaron un 3,8 % en Guatemala durante 2025 en comparación con 2024, de acuerdo con las estadísticas oficiales divulgadas recientemente.
El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) detalló en su portal oficial que el año pasado se registraron 3.020 muertes por heridas de arma de fuego en el territorio guatemalteco.
Esa cantidad fue superior en 110 casos al total de 2.910 crímenes a tiros que se perpetraron en el país centroamericano durante 2024.
De los 22 departamentos en los que se divide geográficamente el país, el de Guatemala, que incluye la capital, fue el que registró más muertes violentas con armas de fuego con un total de 1.446 en 2025, frente a las 1.273 reportadas el año anterior.
Por el contrario, las muertes por heridas de arma blanca se redujeron en 2025 casi un 19 % en comparación con 2024. El Inacif contabilizó el año pasado 264 asesinatos con este tipo de arma, lo que supone 50 casos menos que los 314 registrados en el ejercicio previo.
* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7