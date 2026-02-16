Sujetos que golpean y asaltan a transeúnte en zona 3

Vecinos de la capital se encuentran alertas tras la difusión de videos que captan el momento exacto en que los tripulantes de un vehículo blanco cometen un violento asalto en la 31. calle y 5a. avenida, zona 3.
En las grabaciones, se observa a la víctima sentada en una banqueta cuando aparece un vehículo sin placas de circulación. De este descienden dos sujetos; uno de ellos, sin mediar palabra, arrebata las pertenencias al peatón mientras su cómplice lo agrede físicamente.
La víctima intenta resistirse y forcejea brevemente con los asaltantes, quienes finalmente lo golpean, suben al vehículo y se retiran del lugar con tranquilidad.
Uno de los videos incluye un alerta para los vecinos del sector, señalando que los responsables se conducen en un automóvil Chevrolet de color blanco y que han cometido otros robos en la zona.
Delincuentes asaltan a estudiante en zona 18
Estas nuevas imágenes surgieron pocos días después de que otro video provocara indignación en la colonia Valles del Encino, zona 18, al mostrar el asalto a una estudiante a plena luz del día.
Las cámaras de seguridad captaron a la adolescente caminando alrededor de las 13:45 horas del jueves 12 de febrero de 2026, cuando un vehículo rojo, modelo Hyundai con placas P-454 JTN, se detuvo frente a ella.
Un sujeto descendió de la parte trasera, la sorprendió, la arrinconó y le arrebató lo que parecía ser su chumpa, presuntamente con dinero o celular en su interior. La joven quedó atónita, y los responsables se dieron a la fuga sin que pudiera reaccionar.
Ambos casos han generado preocupación entre los vecinos, quienes exigen mayor presencia policial y medidas de seguridad en las calles de la ciudad para prevenir este tipo de delitos.