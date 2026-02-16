 Sujetos que golpean y asaltan a transeúnte en zona 3
Nacionales

Captan en video a sujetos que golpean y asaltan a transeúnte en zona 3

Impactante video muestra cómo los tripulantes de un vehículo cometen un violento asalto a plena luz del día.

Compartir:
Circulan imágenes de asalto en zona 3., Captura de pantalla video de X.
Circulan imágenes de asalto en zona 3. / FOTO: Captura de pantalla video de X.

Vecinos de la capital se encuentran alertas tras la difusión de videos que captan el momento exacto en que los tripulantes de un vehículo blanco cometen un violento asalto en la 31. calle y 5a. avenida, zona 3.

En las grabaciones, se observa a la víctima sentada en una banqueta cuando aparece un vehículo sin placas de circulación. De este descienden dos sujetos; uno de ellos, sin mediar palabra, arrebata las pertenencias al peatón mientras su cómplice lo agrede físicamente.

La víctima intenta resistirse y forcejea brevemente con los asaltantes, quienes finalmente lo golpean, suben al vehículo y se retiran del lugar con tranquilidad.

Uno de los videos incluye un alerta para los vecinos del sector, señalando que los responsables se conducen en un automóvil Chevrolet de color blanco y que han cometido otros robos en la zona.

Delincuentes asaltan a estudiante en zona 18

Estas nuevas imágenes surgieron pocos días después de que otro video provocara indignación en la colonia Valles del Encino, zona 18, al mostrar el asalto a una estudiante a plena luz del día.

Las cámaras de seguridad captaron a la adolescente caminando alrededor de las 13:45 horas del jueves 12 de febrero de 2026, cuando un vehículo rojo, modelo Hyundai con placas P-454 JTN, se detuvo frente a ella.

Un sujeto descendió de la parte trasera, la sorprendió, la arrinconó y le arrebató lo que parecía ser su chumpa, presuntamente con dinero o celular en su interior. La joven quedó atónita, y los responsables se dieron a la fuga sin que pudiera reaccionar.

Video muestra el momento exacto en que delincuentes asaltan a estudiante en zona 18

Asalto a estudiante en zona 18 queda registrado en video y genera indignación en vecinos y redes sociales.

Ambos casos han generado preocupación entre los vecinos, quienes exigen mayor presencia policial y medidas de seguridad en las calles de la ciudad para prevenir este tipo de delitos.

En Portada

PNC mantiene acciones preventivas en distintas zonast
Nacionales

PNC mantiene acciones preventivas en distintas zonas

07:34 AM, Feb 16
Raphinha recibe el alta médica y podrá jugar ante el Gironat
Deportes

Raphinha recibe el alta médica y podrá jugar ante el Girona

07:01 AM, Feb 16
Camión se empotra en bajada del barrio San Antoniot
Nacionales

Camión se empotra en bajada del barrio San Antonio

07:17 AM, Feb 16
VIDEO. Fátima Bosch pierde el equilibrio y se desvanece durante desfile en Ecuadort
Farándula

VIDEO. Fátima Bosch pierde el equilibrio y se desvanece durante desfile en Ecuador

06:07 AM, Feb 16

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de GuatemalaPNCSeguridadredes socialesSuper BowlSeguridad vialLiga NacionalReal Madrid
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Mascaras ,Mascaras
Moda Y Belleza

¿Funcionan las máscaras led faciales para casa?

Super Mario Galaxy: La película ,Super Mario Galaxy: La película
Gaming

"Super Mario Galaxy: La película" presenta escenas inéditas en nuevo spot antes de su estreno

Sarmasofobia ,Redes sociales
Moda Y Belleza

Cuando amar da miedo: qué es la sarmasofobia y por qué surge

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos