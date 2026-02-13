 Delincuentes asaltan a estudiante en zona 18
Nacionales

Video muestra el momento exacto en que delincuentes asaltan a estudiante en zona 18

Asalto a estudiante en zona 18 queda registrado en video y genera indignación en vecinos y redes sociales.

Asaltantes se conducían en un vehículo de color rojo. , Captura de pantalla video de X.
Asaltantes se conducían en un vehículo de color rojo. / FOTO: Captura de pantalla video de X.

Un video que circula en redes sociales ha generado indignación entre los vecinos de la colonia Valles del Encino, zona 18, luego de mostrar el momento exacto en que una estudiante fue víctima de un asalto a plena luz del día.

Las imágenes, captadas por cámaras de seguridad, muestran a la adolescente caminando tranquilamente por una calle solitaria alrededor de las 13:45 horas del jueves 12 de febrero de 2026, cuando un vehículo rojo aparece de frente. Al pasar junto a ella, el conductor detiene la marcha y un sujeto desciende de la parte trasera del automóvil. El hombre sorprende a la joven, la arrincona y le quita lo que parece ser su chumpa, donde se presume guardaba dinero o su celular.

La víctima quedó atónita y sin posibilidad de reaccionar. Tras el atraco, el sujeto lanza la prenda al suelo, se sube al vehículo y junto a sus cómplices se da a la fuga con rumbo desconocido. Según los registros de la cámara de seguridad, los responsables se conducían en un Hyundai color rojo con placas P-454 JTN.

Vecinos piden dar con los responsables del asalto 

El video se ha viralizado en redes sociales con el objetivo de presionar a las autoridades para que actúen y den con los responsables. Además, se busca alertar a los vecinos de la zona para que extremen precauciones si observan el vehículo en cuestión.

Vecinos, por medio de las plataformas digitales, han expresado su preocupación por la inseguridad y han instado a que se implementen medidas preventivas, especialmente en horas cercanas a la salida y entrada de los centros educativos. La difusión de este material evidencia la vulnerabilidad de los estudiantes y la necesidad urgente de reforzar la seguridad en áreas transitadas por menores, según señalaron.

Las autoridades aún no han dado un pronunciamiento oficial sobre la investigación, mientras la comunidad sigue exigiendo justicia para la víctima y acciones concretas para evitar que hechos similares se repitan.

