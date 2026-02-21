Ataque armado deja un fallecido en la colonia 5 de Octubre

Paramédicos de Bomberos Municipales atendieron un ataque armado reportado en la 18 calle final de la colonia 5 de Octubre, zona 1 capitalina, con saldo de un hombre fallecido. Los rescatistas indicaron que la víctima mortal es de unos 21 años y quedó tendido en una calle angosta de la citada dirección.
"Al momento de evaluarlo, se confirma que ya no cuenta con signos vitales", describieron los rescatistas al explicar que el fallecido presentaba heridas causadas por arma de fuego en el cráneo. Los bomberos pidieron el apoyo de las autoridades correspondientes para resguardar el escenario del crimen.