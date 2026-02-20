 CANG se pronuncia por declaraciones de agente fiscal del MP
CANG se pronuncia por declaraciones de agente fiscal del MP

El Colegio de Abogados y Notarios reiteró su rechazo ante cualquier señalamiento que pretenda desacreditar la transparencia e integridad del proceso electoral del CANG

MInisterio Público en el centro de votación del CANG. , Foto Omar Solís
MInisterio Público en el centro de votación del CANG. / FOTO: Foto Omar Solís

El Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), se pronunció este viernes 20de febrero, ante las declaraciones de la agente fiscal Leonor Eugenia Morales Lazo de la Fiscalía de delitos contra Operadores de Justicia y Sindicalistas del Ministerio Público (MP), respecto a diligencias de investigación realizadas por supuestas denuncias, en el marco del proceso electoral para la elección de Magistrados titular y suplente de la Corte de Constitucionalidad y Tribunal Electoral del CANG.

El CANG señaló que el proceso electoral desarrollado se llevó a cabo conforme a la normativa y circunstancias vigentes, incluyendo el hecho de que por resolución de la Sala Sexta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Constituida en Tribunal Constitucional de Amparo, se limitó la participación de agremiados de profesiones afines, únicamente en la elección para la Corte de Constitucionalidad, quienes ejercieron su derecho al voto en la elección de Tribunal Electoral del CANG.

"A pesar de todas las vicisitudes, se pudo culminar el proceso de elección y los resultados electorales han quedado firmes, al no haberse planteado ninguna impugnación por parte de agremiados, fiscales de mesa o candidatos participantes dentro de los plazos y mecanismos establecidos en la normativa aplicable.", indicó dicho Colegio. 

Sobre los señalamientos de una supuesta emisión de carnés, señaló que la emisión de credenciales institucionales se realiza bajo protocolos administrativos y de seguridad debidamente establecidos, incluyendo código de validación QR, teniendo acceso a los mismos tanto abogados y notarios como agremiados de profesiones afines adscritas al mismo.

"En un marco de plena colaboración con el Ministerio Público, se ha solicitado respetuosamente al Tribunal Electoral la remisión de copia íntegra del padrón utilizado para las dos vueltas electorales, pues, luego de iniciado el evento electoral, deja de existir tal cosa como el "padrón digital", precisamente por un principio básico de certeza jurídica y fidelidad de la información, documento que queda a exclusiva disposición del Tribunal Electoral, como órgano independiente de este Ilustre Colegio Profesional.", añadió el CANG. 

El CANG rechaza cualquier señalamiento que pretenda desacreditar la transparencia e integridad del proceso electoral, reiterando la plena disposición de colaborar con las autoridades competentes, situación que debe hacerse en el contexto del debido proceso y con respeto a las garantías fundamentales.

Elección 

La jornada electoral del jueves, en la que  Astrid Jeannette Lemus Rodríguez obtuvo 8.920 votos frente a los 7.741 de Carlos Estuardo Gálvez, recibió una fuerte condena internacional por la actuación del Ministerio Público (MP).

La jornada estuvo marcada por los allanamientos del Ministerio Público (MP) en los centros de votación del CANG, una intervención que ha sido ampliamente criticada tanto a nivel local como internacional por considerarse una injerencia en el proceso, donde más de 30.000 profesionales estaban autorizados para votar.

Un día después de las votaciones del Colegio de Abogados y Notarios , marcadas por allanamientos de fiscales con armas largas y pasamontañas, los observadores internacionales cerraron filas en torno al resultado.

La elección de Lemus y de su suplente, Luis Bermejo, es considerada clave por analistas locales, dado que la Corte de Constitucionalidad es el tribunal de última instancia en el país y define el rumbo de la lucha contra la corrupción.

Elección CC: Cierra recepción de expedientes en el Congreso y el Ejecutivo

El Ejecutivo y Legislativo recibieron expedientes para la designación por separado de magistrados titular y suplente de la Corte de Constitucionalidad.

Con información de Winston Cano y David Alvarado, Emisoras Unidas, 89.7*

