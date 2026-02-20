Elección CC: Cierra recepción de expedientes en el Congreso y el Ejecutivo

El Organismo Ejecutivo y el Organismo Legislativo, concluyeron este viernes 20 de febrero la recepción de expedientes de aspirantes a magistrado titular y magistrado suplente de la Corte de Constitucionalidad (CC) que serán designados por separado por el Ejecutivo y el Congreso de la República.
A través de una publicación en X, el Presidente, Bernardo Arévalo agradeció a los profesionales que respondieron, a la invitación para ser considerados como magistrados de la CC.
"Recibimos 76 perfiles: en su mayoría, profesionales comprometidos y con experiencia. Personas íntegras, con principios y valores, profundo conocimiento de nuestra Constitución y un enorme amor por Guatemala. ¡Gracias! Guatemala.", manifestó el mandatario.
La Secretaría General de la Presidencia recibió 76 expedientes de profesionales que buscan optar al cargo de magistrado titular y suplente, por designación del presidente de la República en Consejo de Ministros.
El exjuez de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, quien conoció una serie de casos de corrupción de alto impacto, también presentó su expediente en la sede del Ejecutivo para optar al cargo de magistrado titular o suplente de la CC. En redes sociales, señaló que "en coherencia" con su trayectoria y "compromiso con la justicia" decidió postularse para el cargo. Esto ocurre luego de más de tres años de la renuncia del jurista, que se dio tras denunciar manipulación de la independencia judicial.
Durante la presente semana también entregaron sus expedientes otros profesionales del derecho que han tenido participación en diferentes espacios de la justicia. Entre ellos, el exfiscal anticorrupción Stuardo Ernesto Campo Aguilar quien, al igual que Gálvez, ha sido respaldado y reconocido por organizaciones nacionales e internacionales por su trabajo.
Mientras que el Congreso de la república recibió 55 expedientes de aspirantes a magistrados titular y suplente de la Corte de Constitucionalidad.
El Congreso detalló que la Junta Mixta integrada por los diputados de Junta Directiva y de la Instancia de Jefes de Bloques, se encargará de revisar y calificar los expedientes recibidos tomando los requisitos legales establecidos y los contemplados en la respectiva convocatoria.
Elección de magistrados
La Corte de Constitucionalidad es el órgano encargado de proteger y garantizar el cumplimiento de la Carta Magna. Su función primordial es defender el orden constitucional en Guatemala.
El alto tribunal es integrado por cinco magistrados titulares y cinco suplentes. Los nuevos miembros de la CC deberán asumir el cargo el 14 de abril de 2026 para ejercer funciones en un período de cinco años.
La renovación no depende de una sola votación, sino de cinco órganos distintos que eligen a un titular y un suplente cada uno. Estas son las entidades encargadas:
- Presidente de la República en Consejo de ministros
- Pleno del Congreso de la República
- Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia
- Colegio de Abogados y Notarios
- Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos (Usac)
Los aspirantes a ocupar una magistratura deben ser abogados colegiados, de reconocida honorabilidad, con al menos 15 años de graduación profesional y cumplir con los requisitos específicos que cada ente de los mencionados establezca según la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad.
Con información de Winston Cano y Sara Solórzano, Emisoras Unidas, 89.7*