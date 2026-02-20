Más de 40 profesionales se han postulado para magistrados de CC designados por el Ejecutivo

La fase de recepción de expedientes de aspirantes a magistrados titular y suplente de la Corte de Constitucionalidad (CC) designados por el organismo Ejecutivo finaliza este viernes, 20 de febrero. Hasta el mediodía sumaban más de 40 los profesionales que habían entregado su papelería para ser tomados en cuenta en el proceso.
En el último día para que los interesados puedan postularse, la afluencia se ha incrementado. A la Secretaría Ejecutiva se acercaron los ciudadanos, incluso antes de que se iniciara el horario hábil para que pudieran presentar sus expedientes.
Ericka Carolina Granados Acevedo fue la primera aspirante en presentar hoy su documentación. Además, durante a jornada se acercaron también Estela Leonor Herrera Ramos, Fernando García Rubí, Marvin Fernando López Reyes, Lesbia Marleny Sis Chen, Rodolfo Giovanni Silvestre Reyes, Evelyn Malú Hernández Pineda, Cristian González Chacón y Pedro Rafael Maldonado Flores
El exjuez de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, quien conoció una serie de casos de corrupción de alto impacto, también presentó su expediente en la sede del Ejecutivo para optar al cargo de magistrado titular o suplente de la CC. En redes sociales, señaló que "en coherencia" con su trayectoria y "compromiso con la justicia" decidió postularse para el cargo. Esto ocurre luego de más de tres años de la renuncia del jurista, que se dio tras denunciar manipulación de la independencia judicial.
Durante la presente semana también entregaron sus expedientes otros profesionales del derecho que han tenido participación en diferentes espacios de la justicia. Entre ellos, el exfiscal anticorrupción Stuardo Ernesto Campo Aguilar quien, al igual que Gálvez, ha sido respaldado y reconocido por organizaciones nacionales e internacionales por su trabajo.