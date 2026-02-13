Convocatoria abierta para elegir fiscal general

La comisión de postulación para la elección de fiscal general y jefe del Ministerio Público para el período 2026-2030 publicó este viernes, 13 de febrero, en el diario oficial la convocatoria para los profesionales que busquen optar a este cargo.
En el aviso difundido se detalla que se convoca a los (las) abogados (as) interesados (as) en participar en la selección de profesionales que integrarán la nómina de seis candidatos (as) a ocupar el cargo de fiscal general, a entregar el formulario de solicitud, curriculum vitae y documentos acreditantes.
La recepción de expedientes se hará del 16 al 20 de febrero, en un horario de 8:00 a 15:30 horas en el Palacio de Justicia de la zona 1 capitalina. Se habilitará un módulo específico en el primer nivel.
"Vencida la fecha y hora para la recepción, no se admitirán otros expedientes ni documentos", aclaró la postuladora.
En cuanto a los requisitos, recordó que es necesario que los profesionales cuenten con las siguientes características:
- Ser guatemalteco de origen.
- Abogado (a) colegiado (a) activo (a).
- Reconocida honorabilidad.
- Estar en el goce de sus derechos ciudadanos.
- Ser mayor de cuarenta años.
- Haber desempeñado un período completo como magistrado de la Corte de Apelaciones o de los Tribunales colegiados que tengan la misma calidad, o haber ejercido la profesión de abogado por más de diez años.
- Capacidad.
- Idoneidad.
- Honradez.
También se especifica los 29 documentos necesarios para armar el expediente, entre los que se incluyen el formulario de solicitud firmado, fotocopia completa y legalizada del Documento Personal de Identificación, constancias de certificación de ejercicio profesional, de no tener sanciones en el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala y de no haber sido inhabilitado por la Corte Suprema de Justicia.
Para consultar la información al respecto del proceso de participación de los profesionales y descargar el formulario de solicitud y demás papelería se puede ingresar al sitio http://web.oj.gob.gt/cp2026interno/
Proceso de elección
El nuevo fiscal general será elegido por el presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo de León, de un listado de seis candidatos que será determinado por la comisión de postulación, conformada por el presidente del Organismo Judicial, la presidenta del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, el presidente del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala y los decanos de las facultades de Ciencias Jurídicas y Sociales de las universidades del país.
La designación en el cargo será a partir de mayo y tendrá una validez por cuatro años, hasta la misma fecha en 2030.
De esta manera será sustituida la actual jefa del MP, Consuelo Porras, quien está por concluir sus dos períodos consecutivos de una gestión fuertemente cuestionada a nivel nacional e internacional y durante la cual ha sido sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea por presuntos vínculos con actos que atentan contra la democracia.