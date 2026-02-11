 Comisión de Postulación del MP recibirá expedientes de aspirantes la próxima semana
Nacionales

Los comisionados fueron convocados para el próximo 23 de febrero para la revisión de expedientes.

Los comisionados fueron convocados nuevamente para el próximo 23 de agosto., Foto Ángel Oliva
Los comisionados fueron convocados nuevamente para el próximo 23 de agosto. / FOTO: Foto Ángel Oliva

Los comisionados de la Comisión de Postulación para la elección de Fiscal General y Jefe del Ministerio Público 2026-2030 aprobaron ajustes en las fechas del proceso y la recepción de expedientes para aspirantes a Fiscal General se realizará del 16 al 20 de febrero y del 23 de febrero la revisión de expedientes.

La Comisión de Postulación también estableció los requisitos contemplados en la redacción original de la convocatoria.

Los aspirantes deberán cumplir con lo siguiente:

a) Ser guatemalteco de origen.

b) Ser abogado(a) colegiado(a) activo(a).

c) Contar con reconocida honorabilidad.

d) Estar en el goce de sus derechos ciudadanos.

e) Ser mayor de cuarenta años.

f) Haber desempeñado un período completo como magistrado(a) de la Corte de Apelaciones o de los tribunales colegiados que tengan la misma calidad.

g) Haber ejercido la profesión de abogado por más de diez años.

h) Capacidad.

i) Idoneidad.

j) Honradez.

La convocatoria será publicada el próximo viernes, y los comisionados fueron convocados para el próximo 23 de febrero a las 8:00 horas en la Sala de vistas del Palacio de Justicia.

Convocatoria

La función de la Comisión es convocar a los profesionales interesados en suceder en el cargo a la fiscal general, Consuelo Porras, quien ha estado al frente del Ministerio Público desde 2018, ya que fue reelecta en 2022 para continuar ejerciendo. El período de la funcionaria concluye el 16 de mayo de 2026, por lo que el nuevo jefe de esa entidad deberá tomar posesión al siguiente día.

Después de recibir los expedientes de los aspirantes, la postuladora deberá aplicar los procesos respectivos de evaluación para seleccionar a seis candidatos que serán parte de la lista que será remitida al gobernante. El plazo para completar este trabajo concluye 15 días antes del vencimiento del fin de la gestión de la actual fiscal.

El jefe del Ministerio Público es el Fiscal General y le corresponde el ejercicio de la acción penal pública. Entre los requisitos que debe cumplir, se incluye ser abogado colegiado y tener las mismas calidades que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

Postuladora del TSE avanza en análisis de pruebas de descargo

Un total de 38 candidatos entregaron pruebas contra los impedimentos presentados en su contra.

Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7*

Comisión de Postulación del MP recibirá expedientes de aspirantes la próxima semana
