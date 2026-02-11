Postuladora del TSE analiza pruebas de descargo

La comisión de postulación para la elección de magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) retomó este miércoles 11 de febrero la sesión permanente para analizar las pruebas de descargo presentadas por los 38 aspirantes señalados.
El proceso para el seguimiento de las impugnaciones a las candidaturas y la respuesta que dieron a cada una de estas los profesionales señalados incluye darles lectura a ambas posturas. De esto se encarga el secretario de la comisión, Gregorio Saavedra.
Identificando el número de expediente y el nombre del postulante, el comisionado ha expuesto ante los demás integrantes de qué trata cada una de las tachas y también la respuesta que dieron de forma individual los profesionales.
La jornada comenzó durante la mañana y aproximadamente a las 13:00 horas el presidente de la comisión, Walter Mazariegos, anunció un receso e informó que hasta el momento habían sido conocidos 21 expedientes. Agregó que, al retomar la reunión, se conocerían los 17 pendientes.
La comisión tiene previsto continuar con el análisis de los expedientes y determinar si admitirá o no las pruebas presentadas por los señalados. Después, tendrá que aplicar la tabla de gradación respectiva para poder elaborar la nómina final de aspirantes, misma que deberá trasladar al Congreso para que se proceda a la designación de los nuevos magistrados del TSE.
Las actividades que desarrolla la postuladora son transmitidas en directo a través de las redes oficiales del Congreso de la República, tomando en cuenta que es en la sede de ese organismo que se llevan a cabo las labores de los comisionados. De esta manera, la ciudadanía puede informarse al respecto.
Organizaciones piden evaluar "con rigor" expedientes de aspirantes
El Foro Guatemala, integrado por diferentes organizaciones, emitió un comunicado a través del cual recordó que en los próximos díad la comisión de postulación del TSE debe integrar la nómina de aspirantes que será trasladada al Legislativo para la elección final.
Agregó que, tomando en cuenta la coyuntura nacional, es necesario un TSE fortalecido que esté integrado por magistrados con idoneidad profesional, solvencia ética y capacidad técnica, comprometidos con la integridad de los procesos electorales.
"Con la aplicación objetiva de la justicia electoral, la formación cívica y, especialmente, con la independencia en el ejercicio de sus funciones", agregó.
Asimismo, mencionó que entre los aspirantes hay quienes cuentan con trayectoria, experiencia y capacidades suficientes para dirigir el ente electoral. Por ello, el Foro instó a la postuladora a evaluar "con rigor" la trayectoria, méritos e integridad de los aspirantes.