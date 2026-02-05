 Elección TSE: Postuladora notifica a aspirantes con objeciones
Nacionales

Elección TSE: Postuladora notifica a aspirantes con objeciones

Los 38 aspirantes que recibieron tachas tienen hasta el 10 de febrero para presentar las pruebas de descargo.

Walter Mazariegos, rector de la Usac, y otros integrantes de la comisión de postulación para elección del TSE durante la reunión del 21 de enero de 2026 en el Congreso., Omar Solís/Emisoras Unidas
Walter Mazariegos, rector de la Usac, y otros integrantes de la comisión de postulación para elección del TSE durante la reunión del 21 de enero de 2026 en el Congreso. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas

La Comisión de Postulación encargada de integrar la nómina de candidatos a magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) notificó este jueves 5 de febrero a los aspirantes a magistrados que recibieron objeciones

A partir del viernes  6 de febrero hasta el próximo 10 de febrero, los aspirantes tendrán la oportunidad de presentar sus pruebas de descargo. 

Dicha Comisión recibió 54 tachas contra 38 aspirantes quienes entregaron sus expedientes para magistrados.  Los candidatos José Alejandro Córdova, actual Procurador de los Derechos Humanos (PDH) y Lester Castellanos Rodas, quien fue juez de Mayor Riesgo en el departamento de Quetzaltenango y actualmente se desempeña como Relato titular de la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura (OPT), recibieron tres señalamientos, al igual que los profesionales Mario Alexander Vásquez, Alba Susana López e Irma Elizabeth Palencia.

La postuladora retomará la sesión permanente el martes 10 de febrero, para la revisión y evaluación de expedientes según la tabla de degradación, de acuerdo con el Artículo 22 de Ley de Comisiones de Postulación, sobre la conformación de la nómina. El miércoles 11 de febrero, la instancia continuará con la revisión y evaluación de expedientes.

En tanto, el jueves 12 de los corrientes, la postuladora evaluará la lista de candidatos y en orden descendente, de la nota más alta a la más baja, además votación e integración de la nómina que se enviará al Congreso, para su publicación en el Diario Oficial y dos de mayor circulación.

La comisión tiene previsto entregar a mediados de febrero la nómina final de aspirantes de la cual serán electas las nuevas autoridades del TSE que estarán en funciones en el período 2026-2032.

Se postulan primeros aspirantes a la CC en rectoría de la USAC

La magistrada presidenta de la Corte de Constitucionalidad, Leyla Susana Lemus Arriaga, presentó su documentación para buscar la reelección.

Con información de Dayana Rashon, Emisoras Unidas, 89.7*

