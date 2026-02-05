Se postulan primeros aspirantes a la CC en rectoría de la USAC

El Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) inició este jueves 5 de febrero la recepción de expedientes de aspirantes a los cargos de magistrados titular y suplente de la Corte de Constitucionalidad (CC) designados por esa casa de estudios.
En el primer día de recepción de expedientes se presentaron cinco aspirantes, entre quienes destacó la magistrada presidenta de la Corte de Constitucionalidad, Leyla Susana Lemus Arriaga, así como el magistrado suplente de la CC, Walter Paulino Jiménez Texaj.
Lemus Arriaga y Alejandro José Gutiérrez Dávila, presentaron documentación para magistrado titular, mientras que Jiménez Texaj, Héctor Ovidio Pérez Caal y Elfego René Jerez Chacó, presentaron documentación para magistrado titular y magistrado suplente.
La magistrada presidenta, de la CC, Leyla Lemus Arriaga, manifestó que tiene las condiciones para poder continuar en la alta corte.
La recepción de expedientes se reanudará este viernes 6 de febrero en la Secretaría General de la Universidad de San Carlos de Guatemala, de 08:00 a 15:00 horas.
Requisitos para aspirantes
El CSU recordó que los requisitos constitucionales y legales que establecen la Constitución Política de la República, la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad y la Ley de Probidad son los siguientes:
- Ser guatemalteco de origen.
- Ser abogado colegiado activo.
- Ser de reconocida honorabilidad.
- Tener por lo menos 15 años de graduación profesional.
- Preferentemente tener experiencia en docencia universitaria.
- No estar comprendido en los impedimentos para optar a cargos y empleos públicos, señalados en el artículo 16 de la Ley de Probidad.
Designación de magistrados
Según los lineamientos que detalló la convocatoria, para el 16 de febrero está programada la sesión extraordinaria en la cual se llevará a cabo el acto electoral para designar un magistrado titular y simultáneamente un suplente por el CSJ de la Usac ante la Corte de Constitucionalidad, por el período de cinco años.
En ese contexto, fueron convocados los miembros del Consejo Superior para acudir a la referida reunión y cumplir con los procesos respectivos de integración del alto tribunal constitucional.
Con información de Omar Solís, Emisoras Unidas, 89.7*