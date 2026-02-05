Congreso retoma interpelación al ministro de Desarrollo

El Congreso de la República retomó este jueves, 5 de febrero, la interpelación al ministro de Desarrollo Social, Abelardo Pinto, para abordar una serie de temas relacionados con su gestión, la mayoría enfocadas en gastos y el desarrollo de programas para atender a los guatemaltecos.
Más de 90 diputados estuvieron presentes en el hemiciclo cuando se dio inicio a la sesión plenaria en la que se dio continuidad al juicio político contra el funcionario del gobierno del presidente Bernardo Arévalo.
La diputada Teresita de León, quien solicitó que se desarrollara este proceso, comenzó su intervención preguntándole al funcionario si sabía el contenido del artículo 171 de la Constitución Política de la República, a lo que Pinto le respondió: "No tengo la obligación de conocer y tener en mente los artículos de la Constitución".
Después, continúo con las preguntas directas, hasta que finalizó esta fase. Tras ello, los parlamentarios comenzaron a formularle interrogantes adicionales. A esta etapa se sumaron, además de De León, los parlamentarios Nadia de León y Jairo Flores. Este último criticó la forma en la que Pinto estaba desenvolviéndose en el pleno y el funcionamiento de la cartera a su cargo.
"Tiene que responder lo que el diputado le pregunta en la interpelación, no dar sus criterios de valor. Aquí todos sabemos muy bien cómo ha funcionado el ministerio de Desarrollo. Aquí hay temas que tenemos que saber en cuanto al clientelismo que aún persiste en un ministerio y tenemos que saber de temas de ejecución paralela, que son de orden ilegal. También tenemos que saber por qué se está utilizando de manera política y clientelar este ministerio", expresó.
Según sus palabras, como bancada se ha estado observando y no se descarta la posibilidad de sumarse como oradores para que el ministro siga respondiendo sobre ciertos aspectos, pues mencionó que las cifras de pobreza y desnutrición reflejan algo distinto que lo que hace público la cartera.
Posteriormente, el diputado David Illescas solicitó una verificación del quórum y, al confirmarse que no había suficiente, se levantó la sesión. La diputada Teresita de León expresó su descontento por no poder haber avanzado más en el tema.
Queda pendiente de completarse la fase de preguntas adicionales. Después de concretarse ese proceso, corresponderá que los legisladores tomen una decisión en pleno acerca de otorgarle el voto de confianza o no a Pinto para que pueda seguir en su puesto.
Ministro defiende trabajo del Mides
Tras finalizar la sesión de interpelación, el ministro brindó declaraciones a los medios de comunicación en las cuales enfatizó que esa cartera fue recibida con una mínima cantidad de beneficiarios.
"Históricamente, ustedes tienen que saber y entender, que los listados de los beneficiarios se manejaban a través de los alcaldes y, en algún momento, actores políticos a nivel departamental y nacional. Se recibían cantidades de folder donde el ministro tenía la discrecionalidad de llevar hacia donde ellos quisieran la distribución de los programas sociales", dijo.
De acuerdo con Pinto, con la llegada de este Gobierno al poder se acabó esta práctica y ahora el Registro Social de Hogares está llegando a los 114 municipios más pobres del país que, según sus palabras, han estado históricamente abandonados.
"Esto creo yo que es la razón por la que me tienen interpelado, porque estamos tratando de hacer las cosas bien. Estamos tratando de llevar las soluciones de manera concreta a los problemas de raíz, a los problemas estructurales, no lo estamos haciendo a través de soluciones temporales ni tampoco con ningún objetivo político", puntualizó.
* Con información de Omar Solís, Emisoras Unidas Digital.