Postuladora del TSE publica listado de aspirantes y anuncia fase para presentar impedimentos

La comisión de postulación del Tribunal Supremo Electoral (TSE) publicó este viernes, 30 de enero, el listado de aspirantes que presentaron sus expedientes para ser tomados en cuenta en el proceso de designación de magistrados titulares y suplentes para el período 2026-2032.
La información fue compartida en el diario oficial, donde se indicó que concluyó el proceso de recepción de expedientes de postulantes y que se hace público en cumplimiento del artículo 17 de la Ley de Comisiones de Postulación.
Según la publicación, se recibió la papelería de 181 profesionales. Los comisionados se encargaron ayer de verificar los documentos y determinaron que 177 de ellos cumplieron con los requisitos legales y los contenidos en la convocatoria publicada el 23 de enero de 2026. Mientras tanto, se determinó que en cuatro casos no se completó lo requerido.
En ese sentido, se indicó que los profesionales que no cumplieron con los requisitos pueden presentarse en forma personal a entregar sus pruebas de descargo por escrito y en PDF (en USB) a la sede de la comisión, ubicada en el Salón Mayor, Casa Larrazábal, sede del Congreso de la República, del 1 al 3 de febrero, de 08:00 a 17:00 horas.
Asimismo, se invitó a la población en general a que, si conoce sobre algún impedimento con relación a alguno de los 181 profesionales que mostraron interés en participar en el proceso, presente el aviso respectivo. Cualquier tacha deberá ser planteada por escrito y en PDF y ser entregada en la sede de la postuladora en las fechas y horarios mencionados.