 Vocero de postuladora del TSE destaca "participación amplia" y "confianza dentro del proceso"
Vocero de postuladora del TSE destaca "participación amplia" y "confianza dentro del proceso"

Gregorio Saavedra, vocero de la comisión de postulación para elección de magistrados del TSE, explicó las fases que se trabajarán tras el cierre de recepción de expedientes de aspirantes.

La fase de recepción de expedientes de aspirantes a magistrados del TSE cerró el miércoles 28 de enero, a las 18:00 horas., Omar Solís/Emisoras Unidas
La fase de recepción de expedientes de aspirantes a magistrados del TSE cerró el miércoles 28 de enero, a las 18:00 horas. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas

La Comisión de Postulación concluyó con la recepción de expedientes de aspirantes a magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Un total de 181 profesionales se postularon, la mayoría de ellos entregaron su papelería ayer, en el último día habilitado para esta fase del proceso.

Gregorio Saavedra, vocero oficial de la postuladora, se refirió este jueves 29 de enero en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, a cómo se desarrolló la referida etapa y al trabajo que se estará desarrollando en los próximos días para poder elaborar la nómina final de candidatos que será trasladada al Congreso de la República.

Según el entrevistado, ingresaron 181 expedientes durante los cuatro días en los que estuvo habilitada la recepción, de ese total 153 fueron presentados ayer, por lo que fue una "jornada compleja".

"Vemos con satisfacción que la comisión haya generado una expectativa y una participación amplia de perfiles, porque eso significa una confianza dentro del proceso. Es positivo ver que, aún con los tiempos ajustados de la comisión, se ha permitido una agilidad en la recepción", dijo.

En cuanto a lo que sigue a partir de ahora, que incluye la revisión de papelería, publicación del listado de candidatos, evaluación de señalamientos, aplicación de tabla de gradación, revisión de videos con planes de trabajo de los profesionales postulados, entre otros pasos, expresó que se sabe de las "complejidades", sobre todo por los tiempos que la Ley Electoral y la Ley de Comisiones marcan, pero se trabaja al respecto.

Explicó que, a partir del cierre de la fase de recepción, se inicia una etapa de verificación de cumplimiento de los requisitos para poder hacer la publicación correspondiente. "Tenemos el día de hoy, porque el calendario que nos hemos presentado lleva que la publicación para la expresión tanto de quienes no cumplen como para que la población pueda manifestarse debe llevarse a cabo mañana", añadió.

Aclaró que se trata de una revisión preliminar de cumplimiento de requisitos esenciales de la ley, pero que con posterioridad se va a llevar una etapa donde se aplica la tabla de gradación.

