 Diputado apela resolución sobre participación de rector en postuladora del TSE
Nacionales

Diputado apela resolución sobre participación de rector en postuladora del TSE

El parlamentario José Chic cuestionó que el Foro de Rectores haya presentado dos memoriales con apenas un minuto de diferencia ante el mismo juzgado.

Compartir:
José Chic durante conferencia de prensa este jueves 28 de agosto de 2025
José Chic durante conferencia de prensa el jueves 28 de agosto de 2025 / FOTO: archivo EU/Omar Solís

El diputado José Chic presentó una apelación ante la Corte de Constitucionalidad (CC) contra la resolución relacionada con la participación del rector Mynor Herrera, de quien aseguró que tiene prohibición de integrar la comisión de postulación para la elección de magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) por ser ministro de culto.

En declaraciones que brindó este miércoles, 28 de enero, durante una conferencia de prensa, el parlamentario del bloque Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS) cuestionó que el Foro de Rectores haya presentado dos memoriales con apenas un minuto de diferencia ante el mismo juzgado.

Explicó que una de las acciones se planteó afirmando que dicha instancia integrada por autoridades de las universidades privadas no existe ni tiene representación legal. La otra, según indicó, se presentó para solicitar que se deniegue una acción constitucional de amparo donde se pedía que no participe Herrera en el proceso para definir a las nuevas autoridades electorales.

Según el legislador, ambos memoriales fueron resueltos en la misma fecha por el Juzgado Décimo Quinto, lo que, a su criterio, vulnera los derechos no solo personales sino de la población guatemalteca en general.

En Portada

Ni que fuera presidente: Curruchiche niega tener salario de Q160 milt
Nacionales

"Ni que fuera presidente": Curruchiche niega tener salario de Q160 mil

11:26 AM, Ene 28
Lucas Paquetá se convierte en el fichaje más caro de la Liga de Brasilt
Deportes

Lucas Paquetá se convierte en el fichaje más caro de la Liga de Brasil

11:10 AM, Ene 28
Arévalo pide diálogo regional y destaca el salto de la economía en Guatemalat
Nacionales

Arévalo pide diálogo regional y destaca el "salto" de la economía en Guatemala

12:31 PM, Ene 28
TikTok Awards: quiénes conducen la gala y qué artistas se presentarán en vivo t
Farándula

TikTok Awards: quiénes conducen la gala y qué artistas se presentarán en vivo

12:49 PM, Ene 28

Temas

GuatemalaEstados UnidosEE.UU.Fútbol#liganacionalDonald TrumpNoticias de GuatemalaReal MadridPNCVenezuelaNicolás Maduro
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Nintendo Switch 2 ,Instagram
Gaming

Nintendo despierta rumores de una Switch 2 Lite: esto es lo que se sabe

Euphoria ,Facebook
Farándula

Primera vista del regreso de Zendaya a Euphoria en nuevo tráiler

fortnite-hero - edited ,
Gaming

Un adolescente deja los estudios, triunfa en Fortnite y se hace millonario

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos