Diputado apela resolución sobre participación de rector en postuladora del TSE

El diputado José Chic presentó una apelación ante la Corte de Constitucionalidad (CC) contra la resolución relacionada con la participación del rector Mynor Herrera, de quien aseguró que tiene prohibición de integrar la comisión de postulación para la elección de magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) por ser ministro de culto.
En declaraciones que brindó este miércoles, 28 de enero, durante una conferencia de prensa, el parlamentario del bloque Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS) cuestionó que el Foro de Rectores haya presentado dos memoriales con apenas un minuto de diferencia ante el mismo juzgado.
Explicó que una de las acciones se planteó afirmando que dicha instancia integrada por autoridades de las universidades privadas no existe ni tiene representación legal. La otra, según indicó, se presentó para solicitar que se deniegue una acción constitucional de amparo donde se pedía que no participe Herrera en el proceso para definir a las nuevas autoridades electorales.
Según el legislador, ambos memoriales fueron resueltos en la misma fecha por el Juzgado Décimo Quinto, lo que, a su criterio, vulnera los derechos no solo personales sino de la población guatemalteca en general.