Elección TSE: Comisión concluye revisión de expedientes

Nacionales

La comisión declaró incompletos cuatro expedientes, y 177 fueron declarados completos.

Integrantes de la comisión de postulación para elección de magistrados del TSE en su primera reunión de trabajo, el viernes 23 de enero de 2026., Omar Solís/Emisoras Unidas
Integrantes de la comisión de postulación para elección de magistrados del TSE en su primera reunión de trabajo, el viernes 23 de enero de 2026. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas

La Comisión de Postulación que tiene a su cargo la integración de la nómina de candidatos a magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), concluyó este jueves 29 de enero, la revisión de los 181 expedientes: 177 fueron declarados completos y 4 incompletos.

La postuladora aprobó la información que será publicada este viernes 30 de enero en el Diario Oficial, que incluye los listados para dar a conocer a la población los nombres de los postulantes que cumplieron con los requisitos al presentar su documentación y quienes presentaron su expediente incompleto.

"Se abren dos períodos, para que los cuatros postulantes tengan el espacio de acreditar las pruebas de descargo y la población guatemalteca para que puedan presentar cualquier inconformidad, tacha o impedimento", informó Gregorio Saavedra, vocero de la Comisión.

Los expedientes fueron distribuidos de forma aleatoria entre los comisionados quienes realizaron un análisis y evaluación detallada con el objetivo de determinar el cumplimiento de los requisitos previstos en la ley y los exigidos en la convocatoria o bien su exclusión la cual debe ser razonada; al finalizar se determinó que 177 están completos y cuatro no completos.

Los integrantes de la Comisión tabmién conocieron el informe circunstanciado de la diligencia de amparo 01049-2026-00310, del juzgado Sexto Pluripersonal de Primera Instancias del Ramo Civil, en el que se solicita la inclusión de la Constancia Transitoria de Inexistencia de Cargos de la Contraloría General de Cuentas, como requisito para los postulantes.

La Comisión indicó que el actuar está enmarcado en la Constitución Política de la República y la Ley Electoral y de Partidos Políticos en relación con los requisitos .

Los comisionados retomará sus actividades el próximo 4 de febrero 9:00 A.M.  además prevé entregar la nómina final de 20 candidatos entre el 17 y 19 de marzo, previo a la finalización del actual período de magistrados el 20 de marzo.

Con información del Congreso de la República

