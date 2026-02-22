 Ataque armado deja tres fallecidos y cinco heridos
Ataque armado deja tres fallecidos y dos heridos en San José Pinula

Bomberos Voluntarios reportaron que la agresión armada ocurrió en la zona 3 del municipio de San José Pinula.

El ataque armado tuvo lugar en la zona 3 de San José Pinula., Bomberos Voluntarios.
El ataque armado tuvo lugar en la zona 3 de San José Pinula. / FOTO: Bomberos Voluntarios.

Durante la madrugada, Bomberos Voluntarios reportaron que un ataque armado cobró la vida de tres personas y dejó a otras dos heridas en la zona 3 del municipio de San José Pinula, departamento de Guatemala. Técnicos en urgencias médicas fueron convocados por vecinos alarmados, mediante varios llamados a la cabina de emergencias.

Los rescatistas precisaron que el hecho de violencia tuvo lugar en la 4ª. calle y 8ª. avenida de la zona 3, del referido municipio. Añadieron que todos los afectados fueron atendidos por heridas de bala en diferentes partes del cuerpo.

Según los cuerpos de rescate, sus paramédicos trasladaron, en estado delicado, a dos hombres, quienes fueron recibidos en la emergencia del Hospital Roosevelt. "En el lugar fallecieron tres hombres más", reportaron los cuerpos de rescate.

Los cuerpos de rescate compartieron imágenes en las que se puede ver que los tres fallecidos quedaron tirados en la calle junto a dos motocicletas, en una zona comercial del municipio. Las fotos también mostraron que fue necesario hacer un cierre total de la vía, en el escenario del crimen, para la llegada del Ministerio Público.

Identifican a las víctimas del ataque armado

Según medios locales, las personas que fueron trasladadas hacia el Hospital Roosevelt fueron identificadas como Carlos Daniel Teque Arias, de 17 años, y Juan Carlos García Pú, de 20 años. Ambos presentaban heridas de bala en diferentes regiones del cuerpo.

Mientras tanto, los fallecidos fueron identificados como Francisco Javier Gudiel Cruz, de 21 años; José Fernando Ramírez Vásquez, de 23; y Héctor Antonio Ávalos Urías, de 21. Al lugar acudieron peritos del MP para llevar a cabo las investigaciones del ataque armado.

Vecinos alarmados por el hecho de violencia acudieron al sector del ataque armado para presenciar el escenario del crimen, que ocurrió al costado de una zona comercial, en la salida hacia el bulevar principal del referido municipio.

El hecho de violencia tuvo lugar en la 4ª. calle y 8ª. avenida de la zona 3, de San José Pinula. | Bomberos Voluntarios

El hecho de violencia tuvo lugar en la 4ª. calle y 8ª. avenida de la zona 3, de San José Pinula. / Bomberos Voluntarios

