Video muestra como un incendio consumió un carro en zona 16

Nacionales

Las llamas consumieron el automotor, cerca del Puente Monjitas, en la zona 16 capitalina.

El incendio ocurrió en el ascenso hacia Vista Hermosa IV, zona 16., Bomberos Municipales.
El incendio ocurrió en el ascenso hacia Vista Hermosa IV, zona 16. / FOTO: Bomberos Municipales.

Automovilistas que circulaban por el Puente Monjitas, de la zona 16 capitalina, hicieron constantes llamados al número de teléfono 123 del Cuerpo de Bomberos Municipales para reportar el incendio de un vehículo, en el ascenso con dirección a Canalitos y Santa Catarina Pinula. Este cuerpo de socorro confirmó que atendió la emergencia y descartó personas heridas en el incidente.

Los apagafuegos notificaron que en el incendio vehicular únicamente se reportaron daños materiales y que en el lugar aplicaron diversas técnicas en aplicación de chorros de agua a alta presión.

La entidad de rescatistas agregó que el incendio se originó en el compartimento del motor del vehículo. Para apagar el fuego, los rescatistas utilizaron mangueras de alta presión de agua, camiones cisterna y motobombas.

El gerente de comunicación de Emetra, Amílcar Montejo, compartió un video en el que se logra apreciar como las llamas devoraron casi en su totalidad el vehículo. Las imágenes también muestran que el incidente bloqueó el sentido hacia Vista Hermosa IV en el referido tramo de la Ciudad de Guatemala.

En otras noticias: Motoristas mueren en accidentes en carretera a El Salvador y ruta al Pacífico

Motoristas mueren en accidentes en carretera a El Salvador y ruta al Pacífico

Autoridades de tránsito reportaron congestionamiento en ambas vías, por el deceso de dos ocupantes de motocicletas.

Más complicaciones en el tránsito

En otros incidentes, Montejo reportó que un automóvil con desperfectos mecánicos fue retirado con grúa en la 6a. avenida y 4a. calle de la zona 9. Asimismo, un tráiler se descompuso en la Calle Martí y 14 avenida de la zona 2, frente al Mercado La Parroquia.

Coordinaron ayuda profesional para reparar una manguera; dificulta tramo para calzada José Milla", precisó Montejo.

El comunicador añadió que una colisión involucró a un vehículo del transporte pesado y una camioneta particular en el kilómetro 4.7 de la carretera al Atlántico, zona 17 capitalina. El hecho "afectaba la calzada José Milla, zona 6", explicó Montejo, tras indicar que los involucrados fueron reubicados.

Foto embed
El incidente de la zona 9 tuvo que ver con un defecto en el tren delantero de un vehículo. - Amílcar Montejo.
Las llamas consumieron el automotor, cerca del Puente Monjitas, en la zona 16 capitalina. / Bomberos Municipales

Las llamas consumieron el automotor, cerca del Puente Monjitas, en la zona 16 capitalina. / Bomberos Municipales

Las llamas consumieron el automotor, cerca del Puente Monjitas, en la zona 16 capitalina. / Bomberos Municipales

Las llamas consumieron el automotor, cerca del Puente Monjitas, en la zona 16 capitalina. / Bomberos Municipales

