 Constatan presencia del gorgojo de pino en aldea Choacorral
Nacionales

Constatan presencia del gorgojo de pino en aldea Choacorral

El INAB advirtió que la presencia de esta plaga representa un riesgo para la sanidad del bosque.

Compartir:
Las autoridades urgieron medidas para controlar la plaga. Imagen de archivo con fines ilustrativos., Archivo.
Las autoridades urgieron medidas para controlar la plaga. Imagen de archivo con fines ilustrativos. / FOTO: Archivo.

El Instituto Nacional de Bosques (INAB) informó que realizó un trabajo de inspección forestal en el área boscosa de la aldea Choacorral, del municipio de San Lucas, en el departamento de Sacatepéquez, por denuncias de la presencia del gorgojo de pino. La institución reportó que durante la visita constataron la presencia del insecto en árboles de pino.

Por esa razón, las autoridades pidieron a los responsables del área que implementen medidas de saneamiento de inmediato, porque son necesarias para evitar la propagación de la plaga. El INAB subrayó que es prioridad proteger los recursos forestales en la aldea Choacorral, en San Lucas Sacatepéquez.

El INAB indicó que en la verificación del gorgojo de pino también participó personal de la Unidad de Gestión Ambiental de la referida localidad.

"El gorgojo del pino es un insecto pequeño, pero muy perjudicial", señaló el INAB.

La entidad reconoció que esta plaga "es una de las plagas más perjudiciales, porque afecta los árboles de pino y son los llamados comúnmente gorgojos.

En otras noticias: Unión Europea apoya proceso de renovación institucional en Guatemala

Unión Europea apoya proceso de renovación institucional en Guatemala

Eurodiputado señala que Guatemala cobra relevancia en la agenda de la UE.

Detalles del gorgojo de pino

El INAB describió que dichos insectos miden alrededor de dos a siete milímetros, porque varían de tamaño según la especie a la que pertenecen.

Agregó que los insectos son de color café o negro y afectan bosques, plantaciones, vegetación, pero principalmente los árboles de pino. Esta plaga tiene presencia desde el sur de Estados Unidos hasta el norte de Nicaragua, precisaronl

La institución explicó que en Guatemala se han registrado siete especies de gorgojos que se encuentran en bosques y plantaciones de pino, especialmente en las regiones de Poptún, Petén, Oriente, Verapaces y todo el Occidente del país.

"Algunas especies son consideradas más agresivas que otras por la cantidad de insectos y las generaciones que pueden reproducirse en un corto tiempo", finalizó el INAB.

Con información del periodista Juan Carlos Chanta, de Emisoras Unidas 89.7 FM.

En Portada

Muere El Mencho, líder del CJNG, en operativo federal en Jaliscot
Internacionales

Muere "El Mencho", líder del CJNG, en operativo federal en Jalisco

11:26 AM, Feb 22
Insivumeh anuncia el acercamiento del frente frío número 12t
Nacionales

Insivumeh anuncia el acercamiento del frente frío número 12

08:30 AM, Feb 22
Leonardo DiCaprio y Timothée Chalamet de los mejores vestidos en la alfombra de los BAFTAt
Farándula

Leonardo DiCaprio y Timothée Chalamet de los mejores vestidos en la alfombra de los BAFTA

11:33 AM, Feb 22
España, la favorita de Diego Godín para ganar Mundial 2026t
Deportes

España, la favorita de Diego Godín para ganar Mundial 2026

02:22 PM, Feb 22

Temas

Guatemala#liganacionalFútbolNoticias de Guatemalaredes socialesSeguridad vialSuper BowlLiga NacionalFutbol GuatemaltecoEE.UU.PNC
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Mascaras ,Mascaras
Moda Y Belleza

¿Funcionan las máscaras led faciales para casa?

Super Mario Galaxy: La película ,Super Mario Galaxy: La película
Gaming

"Super Mario Galaxy: La película" presenta escenas inéditas en nuevo spot antes de su estreno

Sarmasofobia ,Redes sociales
Moda Y Belleza

Cuando amar da miedo: qué es la sarmasofobia y por qué surge

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos