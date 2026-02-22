Constatan presencia del gorgojo de pino en aldea Choacorral

El Instituto Nacional de Bosques (INAB) informó que realizó un trabajo de inspección forestal en el área boscosa de la aldea Choacorral, del municipio de San Lucas, en el departamento de Sacatepéquez, por denuncias de la presencia del gorgojo de pino. La institución reportó que durante la visita constataron la presencia del insecto en árboles de pino.
Por esa razón, las autoridades pidieron a los responsables del área que implementen medidas de saneamiento de inmediato, porque son necesarias para evitar la propagación de la plaga. El INAB subrayó que es prioridad proteger los recursos forestales en la aldea Choacorral, en San Lucas Sacatepéquez.
El INAB indicó que en la verificación del gorgojo de pino también participó personal de la Unidad de Gestión Ambiental de la referida localidad.
"El gorgojo del pino es un insecto pequeño, pero muy perjudicial", señaló el INAB.
La entidad reconoció que esta plaga "es una de las plagas más perjudiciales, porque afecta los árboles de pino y son los llamados comúnmente gorgojos.
En otras noticias: Unión Europea apoya proceso de renovación institucional en Guatemala
Detalles del gorgojo de pino
El INAB describió que dichos insectos miden alrededor de dos a siete milímetros, porque varían de tamaño según la especie a la que pertenecen.
Agregó que los insectos son de color café o negro y afectan bosques, plantaciones, vegetación, pero principalmente los árboles de pino. Esta plaga tiene presencia desde el sur de Estados Unidos hasta el norte de Nicaragua, precisaronl
La institución explicó que en Guatemala se han registrado siete especies de gorgojos que se encuentran en bosques y plantaciones de pino, especialmente en las regiones de Poptún, Petén, Oriente, Verapaces y todo el Occidente del país.
"Algunas especies son consideradas más agresivas que otras por la cantidad de insectos y las generaciones que pueden reproducirse en un corto tiempo", finalizó el INAB.
Con información del periodista Juan Carlos Chanta, de Emisoras Unidas 89.7 FM.