Denuncian incidentes para impedir elecciones en Usac; MP hace verificación

Estudiantes de diferentes unidades de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) brindaron conferencias de prensa este lunes, 23 de febrero, para pronunciarse con respecto a impedimentos e incidentes que surgieron en el marco de la elección de sus cuerpos electorales de docentes y estudiantiles que participarán en la designación del nuevo rector.
Incidentes y daños en sede de facultad de Química
En la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia de la USAC se registraron incidentes en el marco del proceso electoral. Se indicó que hubo destrucción de la estructura universitaria, pues las puertas fueron violentadas para poder acceder a las oficinas.
"Se encontró hoy temprano que las oficinas del decano y secretaria habían sido violentadas y las puertas del auditorio donde se llevaría a cabo la elección estaban rotas. Entonces, se procedió a hacer las llamadas al Ministerio Público y pedir la asistencia legal para determinar qué era lo que había sucedido. Adentro están las autoridades, hay presencia de abogados y de la Procuraduría de Derechos Humanos. También vinieron de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado y se estableció que sí están las boletas, están intactas, y el padrón, por lo que se puede llevar a cabo la elección", dijo Ada Alvarado, profesora titular de la referida unidad académica y precandidata a rectora.
El proceso de votaciones debió iniciar a las 10:00 horas; sin embargo, pasadas las 13:00 horas todavía no había dado comienzo ante esta situación. En ese sentido, se indicó que se analiza ampliar el período para ejercer el voto.
La entrevistada expresó su preocupación ante una serie de incidentes que han ocurrido en los últimos días para evitar que se puedan llevar a cabo las elecciones. Mencionó que el pasado viernes no se pudo realizar la elección del cuerpo electoral de profesores de Ingeniería, en su segunda vuelta, porque no se integró la junta directiva, así que el proceso fue suspendida.
Esta mañana también estaba programada la elección de Odontología para elegir estudiantes y profesores al cuerpo electoral. Pero tampoco se pudo realizar porque no se presentó el Vocal III de junta directiva.
"Eso ha impedido que se realicen importantes votaciones donde los universitarios quieren expresar su sentir, su voluntad y vemos con mucha preocupación e indignación que se estén tomando medidas que quieren evitar esa expresión y derecho de los universitarios a elegir y ser electos", puntualizó.
* Con información de Omar Solís, Emisoras Unidas Digital.