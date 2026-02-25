Accidente en ruta a El Salvador: dos muertos en tragedia

Un accidente de tránsito ocurrió en horas de la tarde de este miércoles, 25 de febrero, en el kilómetro 33 de la carretera a El Salvador, específicamente en el sector conocido como la vuelta "El Chilero". Los cuerpos de socorro trabajan en el lugar.
Los Bomberos Voluntarios informaron que a su centro de llamadas ingresaron múltiples alertas con respecto a una fuerte colisión que había ocurrido en el sector, por lo que de inmediato se movilizaron unidades de emergencia.
Preliminarmente se conoció que en el percance vial se vieron involucrados los conductores de varios vehículos, incluido uno de transporte de carga.
Los técnicos en urgencias médicas determinaron que había al menos cuatro personas que presentaban múltiples lesiones en distintas partes del cuerpo. Al evaluarlas, confirmaron que dos de ellas ya no contaban con signos vitales.
Mientras tanto, a los pacientes heridos se les brindó asistencia prehospitalaria y posteriormente fueron trasladados hacia un centro asistencial. Fueron identificados como Jonathan Cojón Mazariegos, de 25 años; y Astrid Dayana Mayen, de 25.
En el lugar del accidente se encuentran unidades de socorro y autoridades de tránsito trabajando. El paso se encuentra parcialmente cerrado en el área.
Muertes por accidentes en 2025
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), durante el 2025 fallecieron 3 mil 546 personas como consecuencia de 8 mil 700 accidentes de tránsito ocurridos a nivel nacional.
Las cifras oficiales reflejan que el departamento de Guatemala registró la mayor cantidad de necropsias practicas a personas que perdieron la vida en este tipo de percances, con un total de 1 mil 127. Le siguen Escuintla, con 374 víctimas; y Quetzaltenango, con 212.
Estos datos muestran un incremento del 5% en la cantidad de muertes por hechos de tránsito con respecto al 2024, cuando se reportaron 3 mil 362 casos.