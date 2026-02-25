 Guatemala refuerza su frontera con México tras la muerte de alias "El Mencho"
Guatemala refuerza su frontera con México tras la muerte de alias "El Mencho"

El ministro de la Defensa, Henry Sáenz, explicó que se incrementaron los patrullajes, los controles en rutas y en puntos no autorizados.

Patrullajes de personal del Ejército de Guatemala en la frontera con México., Ministerio de la Defensa
Patrullajes de personal del Ejército de Guatemala en la frontera con México. / FOTO: Ministerio de la Defensa

Guatemala ha reforzado la vigilancia militar en la frontera con México tras la muerte el pasado domingo del máximo líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, informaron este miércoles fuentes oficiales.

Oseguera Cervantes falleció el pasado domingo tras resultar herido durante un operativo militar en Tapalpa, en el estado mexicano de Jalisco. Su muerte desató bloqueos y la quema de vehículos en distintas zonas de México, principalmente en Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Colima y Tamaulipas.

"Estamos desplegando más medios, como vehículos blindados y personal, e incrementando los equipos de inteligencia militar para evitar que (los criminales) se organicen, tengan casas de seguridad o corredores de escape", explicó en una rueda de prensa el ministro de la Defensa Nacional, el general Henry Sáenz.

Detalló que, a raíz de los hechos ocurridos en México, "se reforzó la presencia operativa sobre el límite político internacional con el país vecino".

"Se incrementaron los patrullajes, los controles en rutas y en puntos no autorizados", sostuvo el jefe militar.

Sáenz señaló que los operativos en los más de 965 kilómetros de frontera que comparte Guatemala con México buscan garantizar la soberanía del país y la seguridad de la población.

Según el ministro, el reforzamiento se realizó en el marco de la operación Cinturón de Fuego, una estrategia integral del Ejército diseñada para combatir el crimen organizado y el narcotráfico.

Sáenz aclaró que este operativo comenzó el 15 de enero de 2024 por instrucciones del presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo de León, un día después de asumir el cargo. Sin embargo, enfatizó que, tras la violencia registrada en territorio mexicano, "de inmediato se incrementó la seguridad en la frontera".

El jefe castrense manifestó que los efectos directos por la muerte del capo aún no se han sentido en Guatemala, aunque las autoridades mexicanas han alertado sobre un posible incremento de la violencia en su territorio.

No obstante, sostuvo que, por el momento, la frontera se mantiene "resguardada y segura".

