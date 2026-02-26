Elección Fiscal General: Aspirantes que incumplen requisitos

La comisión de postulación para la elección de fiscal general y jefe del Ministerio Público para el período 2026-2030 publicó este jueves, 26 de febrero, en el diario oficial el listado de los aspirantes que no cumplieron con los requisitos mínimos establecidos y quedaron temporalmente excluidos del proceso.
Se trata de 11 profesionales que, tras la revisión realizada por los comisionados, se determinó que no completaron los documentos requeridos en la convocatoria. Entre ellos, se encuentran las actuales magistradas del Tribunal Supremo Electoral, Blanca Alfaro e Irma Palencia, así como el exdiputado al Congreso, Fernando Linares Beltranena.
"La comisión de postulación notifica a las personas listadas a continuación que han sido excluidas del proceso de selección de aspirantes respectivo en virtud de no reunir los requisitos previstos en la ley y exigidos en la convocatoria", se lee en el aviso difundido.
Además, se detallan los números de expedientes donde se detectaron las carencias, nombres de los aspirantes y la razón de su exclusión.
Esta es la lista completa de los postulantes que preliminarmente quedaron fuera del proceso:
- Marlon Orlando Ordóñez Cordón.
- Jaime Leonardo Tecú Guevara.
- Blanca Odilia Alfaro Guerra de Nájera.
- Sully Claudet Merlos Moya.
- Irma Elizabeth Palencia Orellana.
- Mario David Aguilar Mijangos.
- Fernando Linares Beltranena.
- Edgar Antonio Raymundo García.
- Yasly Osmin Pastora Gutierrez.
- Edward Rosalio Gómez García.
- Alida Adelina Arana Vicente.
Plazo para entregar pruebas de descargo
De acuerdo con la notificación difundida, los profesionales podrán presentar de forma escrita las pruebas de descargo ante la comisión de postulación los días viernes 27 de febrero, lunes 2 y martes 3 de marzo.
La información tendrá que ser entregada en original y dos copias íntegras y legibles de toda la documentación, debidamente foliadas. Asimismo, deben acompañarse de una copia en formato digital PDF en un dispositivo USB.
Las pruebas serán recibidas en horario de 08:00 a 15:30 horas en el módulo habilitado por la comisión en el primer nivel del Palacio de Justicia, zona 1 capitalina.