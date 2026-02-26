 Elección Fiscal General: Aspirantes que incumplen requisitos
Nacionales

Postuladora publica lista de aspirantes a Fiscal General que no cumplieron requisitos

Los profesionales podrán presentar las pruebas de descargo respectivas.

Compartir:
Durante la tarde se registró una alta afluencia de aspirantes a Fiscal General., Foto Omar Solís
Durante la tarde se registró una alta afluencia de aspirantes a Fiscal General. / FOTO: Foto Omar Solís

La comisión de postulación para la elección de fiscal general y jefe del Ministerio Público para el período 2026-2030 publicó este jueves, 26 de febrero, en el diario oficial el listado de los aspirantes que no cumplieron con los requisitos mínimos establecidos y quedaron temporalmente excluidos del proceso.

Se trata de 11 profesionales que, tras la revisión realizada por los comisionados, se determinó que no completaron los documentos requeridos en la convocatoria. Entre ellos, se encuentran las actuales magistradas del Tribunal Supremo Electoral, Blanca Alfaro e Irma Palencia, así como el exdiputado al Congreso, Fernando Linares Beltranena.

"La comisión de postulación notifica a las personas listadas a continuación que han sido excluidas del proceso de selección de aspirantes respectivo en virtud de no reunir los requisitos previstos en la ley y exigidos en la convocatoria", se lee en el aviso difundido.

Además, se detallan los números de expedientes donde se detectaron las carencias, nombres de los aspirantes y la razón de su exclusión.

Esta es la lista completa de los postulantes que preliminarmente quedaron fuera del proceso:

  1. Marlon Orlando Ordóñez Cordón.
  2. Jaime Leonardo Tecú Guevara.
  3. Blanca Odilia Alfaro Guerra de Nájera.
  4. Sully Claudet Merlos Moya.
  5. Irma Elizabeth Palencia Orellana.
  6. Mario David Aguilar Mijangos.
  7. Fernando Linares Beltranena.
  8. Edgar Antonio Raymundo García.
  9. Yasly Osmin Pastora Gutierrez.
  10. Edward Rosalio Gómez García.
  11. Alida Adelina Arana Vicente.

Plazo para entregar pruebas de descargo

De acuerdo con la notificación difundida, los profesionales podrán presentar de forma escrita las pruebas de descargo ante la comisión de postulación los días viernes 27 de febrero, lunes 2 y martes 3 de marzo.

La información tendrá que ser entregada en original y dos copias íntegras y legibles de toda la documentación, debidamente foliadas. Asimismo, deben acompañarse de una copia en formato digital PDF en un dispositivo USB.

Las pruebas serán recibidas en horario de 08:00 a 15:30 horas en el módulo habilitado por la comisión en el primer nivel del Palacio de Justicia, zona 1 capitalina.

En Portada

Postuladora publica lista de aspirantes a Fiscal General que no cumplieron requisitost
Nacionales

Postuladora publica lista de aspirantes a Fiscal General que no cumplieron requisitos

11:07 AM, Feb 26
Alerta anaranjada en Sacatepéquez por actividad del volcán de fuegot
Nacionales

Alerta anaranjada en Sacatepéquez por actividad del volcán de fuego

10:01 AM, Feb 26
Uno de los hallazgos que más curiosidad generó tras el cateo en la casa de El Menchot
Viral

Uno de los hallazgos que más curiosidad generó tras el cateo en la casa de El Mencho

08:53 AM, Feb 26
Aficionado de Real Madrid rompe el silencio tras saludo nazit
Deportes

Aficionado de Real Madrid rompe el silencio tras saludo nazi

11:37 AM, Feb 26
Fredy Pérez no participa en acción de agradecimiento a la aficiónt
Deportes

Fredy Pérez no participa en acción de agradecimiento a la afición

10:45 AM, Feb 26

Temas

Guatemala#liganacionalFútbolNoticias de Guatemalaredes socialesEE.UU.Seguridad vialSuper BowlLiga NacionalEleccionesEstados Unidos
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Mascaras ,Mascaras
Moda Y Belleza

¿Funcionan las máscaras led faciales para casa?

Super Mario Galaxy: La película ,Super Mario Galaxy: La película
Gaming

"Super Mario Galaxy: La película" presenta escenas inéditas en nuevo spot antes de su estreno

Sarmasofobia ,Redes sociales
Moda Y Belleza

Cuando amar da miedo: qué es la sarmasofobia y por qué surge

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos