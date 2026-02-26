 Descubrimiento de Tikal: Primer Visita el 26 de Febrero 1848
Nacionales

El descubrimiento de Tikal: la primera visita a la ciudad maya se registró el 26 de febrero de 1848

El 26 de febrero de 1848, durante el gobierno de Rafael Carrera, llegó la primera expedición a la ciudad maya, luego de que el gobernador avistará las ruinas, escondidas por la vegetación de la selva petenera.

Plaza central de Tikal, Mariela Galindo
Plaza central de Tikal / FOTO: Mariela Galindo

La primera visita histórica documentada a las ruinas de Tikal, en el monumental Petén guatemalteco, fue realizada el 26 de febrero de 1848 por una expedición dirigida por Modesto Méndez y Ambrosio Tut, representantes del gobierno de Guatemala. Este evento marcó el "redescubrimiento" de la ciudad para el mundo moderno tras siglos de abandono en la selva petenera.

Además, este hallazgo marcó el inicio del reconocimiento internacional de esta antigua ciudad maya y su majestuosa arquitectura, reconocida posteriormente en 1979 como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

En la expedición, participaron Modesto Méndez, corregidor del Departamento de El Petén durante el gobierno conservador del general Rafael Carrera y Turcio; Ambrosio Tut, gobernador de Petén y es a quien se le acredita como la persona que avistó las ruinas mayas; Eusebio Lara, artista que acompañó al grupo y realizó las primeras ilustraciones de los templos y grabados en la majestuosa Tikal; además de una comitiva compuesta por 12 personas, incluyendo guías y asistentes.

Ingreso a Parque Nacional Tikal - Mariela Galindo

El grupo, que llegó al sitio arqueológico el 26 de febrero, permaneció allí hasta el 1 de marzo de 1848; sin embargo, la noticia tardó en llegar a la comunidad científica internacional. La primera publicación mundial se documentó en Berlín, Alemian, en 1853.

Los expedicionarios encontraron los templos cubiertos por una densa vegetación. Fue en esta visita donde se documentaron estructuras icónicas como la Gran Plaza y el Templo del Gran Jaguar.

Vista templo Gran Jaguar - Mariela Galindo

¿Por qué Tikal?

Durante esta expedición se popularizó el nombre actual, que se cree proviene de las lenguas mayas locales (Itzá o Yucateco) y significa "Lugar de las Voces" o "En el Pozo de Agua". Investigaciones modernas indican que su nombre original prehispánico era Yax Mutal.

Tikal fue una de las ciudades más poderosas del período Clásico, con una historia política de ocho siglos y fuertes lazos con Teotihuacán.

En 1979 fue el primer sitio en ser declarado Patrimonio Mundial Cultural y Natural de la Humanidad por la UNESCO, destacando por sus imponentes templos (como el Templo V) y su ecosistema selvático.

Hoy en día, las ruinas de Tikal son una visita turística destacada en el país que requiere, al igual que hace años, prepararse para caminar por la selva y subir empinadas escalinatas de templos, tales como el Templo IV que ofrece una de las vistas panorámicas más altas.

