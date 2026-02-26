EE.UU. reafirma cooperación con Guatemala durante visita al Organismo Judicial

La Embajada de los Estados Unidos en Guatemala informó este jueves 26 de febrero, que el Encargado de Negocios de la Embajada estadounidense, John Barrett, realizó una visita oficial a la Magistrada Presidenta del Organismo Judicial y de la Corte Suprema de Justicia, Claudia Lucrecia Paredes Castañeda, con el objetivo de fortalecer los lazos de cooperación bilateral.
La Embajada indicó que durante el encuentro conversaron sobre la importancia de fortalecer la coordinación en la extradición de criminales requeridos por la justicia estadounidense, frenar el narcotráfico y contribuir a que Estados Unidos y el hemisferio sean más seguros.
"Estados Unidos valora este diálogo y espera trabajar de cerca para avanzar en una agenda de prioridades compartidas.", indicó la Embajada de Estados Unidos.
Paredes Castañeda expresó que la presencia del diplomático estadounidense representa un motivo de especial satisfacción, al reafirmar los históricos vínculos de amistad, respeto mutuo y cooperación entre ambas naciones.
Asimismo, destacó el interés compartido en el fortalecimiento permanente de los valores democráticos y el Estado de Derecho.
El Organismo Judicial reiteró su disposición para continuar promoviendo espacios de colaboración que consoliden las relaciones entre Guatemala y los Estados Unidos de América, especialmente en áreas que contribuyan al fortalecimiento institucional.
La visita también subraya las prioridades de la política "America First", enfocadas en fortalecer la presencia estadounidense en una región considerada estratégica, reafirmando el compromiso de Estados Unidos como socio confiable y líder en innovación, libertad y prosperidad económica.
Con información de David Alvarado, Emisoras Unidas, 89.7*