 EE.UU. reafirma cooperación con Guatemala durante visita al Organismo Judicial
Nacionales

EE.UU. reafirma cooperación con Guatemala durante visita al Organismo Judicial

Durante el encuentro conversaron sobre la importancia de fortalecer la coordinación en la extradición de criminales requeridos por la justicia estadounidense.

Compartir:
El Encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en Guatemala, John Barrett, realizó una visita oficial a la Magistrada Presidenta del Organismo Judicial, Claudia Lucrecia Paredes Castañeda, Foto Embajada de los Estados Unidos en Guatemala
El Encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en Guatemala, John Barrett, realizó una visita oficial a la Magistrada Presidenta del Organismo Judicial, Claudia Lucrecia Paredes Castañeda / FOTO: Foto Embajada de los Estados Unidos en Guatemala

La Embajada de los Estados Unidos en Guatemala informó este jueves 26 de febrero, que el Encargado de Negocios de la Embajada estadounidense, John Barrett, realizó una visita oficial a la Magistrada Presidenta del Organismo Judicial y de la Corte Suprema de Justicia, Claudia Lucrecia Paredes Castañeda, con el objetivo de fortalecer los lazos de cooperación bilateral.

La Embajada indicó que durante el encuentro conversaron sobre la importancia de fortalecer la coordinación en la extradición de criminales requeridos por la justicia estadounidense, frenar el narcotráfico y contribuir a que Estados Unidos y el hemisferio sean más seguros.

"Estados Unidos valora este diálogo y espera trabajar de cerca para avanzar en una agenda de prioridades compartidas.", indicó la Embajada de Estados Unidos. 

Paredes Castañeda expresó que la presencia del diplomático estadounidense representa un motivo de especial satisfacción, al reafirmar los históricos vínculos de amistad, respeto mutuo y cooperación entre ambas naciones.

Asimismo, destacó el interés compartido en el fortalecimiento permanente de los valores democráticos y el Estado de Derecho.

El Organismo Judicial reiteró su disposición para continuar promoviendo espacios de colaboración que consoliden las relaciones entre Guatemala y los Estados Unidos de América, especialmente en áreas que contribuyan al fortalecimiento institucional.

La visita también subraya las prioridades de la política "America First", enfocadas en fortalecer la presencia estadounidense en una región considerada estratégica, reafirmando el compromiso de Estados Unidos como socio confiable y líder en innovación, libertad y prosperidad económica.

Modifican tabla de gradación para la elección de fiscal general

La Comisión eliminó la parte que otorgaba dos puntos por cada año de ejercicio profesional a partir del décimo primer año.

Con información de David Alvarado, Emisoras Unidas, 89.7*

En Portada

Modifican tabla de gradación para la elección de fiscal general t
Nacionales

Modifican tabla de gradación para la elección de fiscal general

07:20 PM, Feb 26
Congreso concluye entrevista a aspirantes a la CCt
Nacionales

Congreso concluye entrevista a aspirantes a la CC

09:39 PM, Feb 26
VIDEO. Captan erupción de lodo con emisión de gases en Colombiat
Internacionales

VIDEO. Captan erupción de lodo con emisión de gases en Colombia

06:28 PM, Feb 26
Mixco y Mictlán empatan en la novena fecha del Clausura 2026t
Deportes

Mixco y Mictlán empatan en la novena fecha del Clausura 2026

05:14 PM, Feb 26
El legado desconocido de Pelé sale a la luz t
Deportes

El legado desconocido de Pelé sale a la luz

01:55 PM, Feb 26

Temas

Guatemala#liganacionalFútbolNoticias de Guatemalaredes socialesEE.UU.Seguridad vialSuper BowlLiga NacionalEleccionesEstados Unidos
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Mascaras ,Mascaras
Moda Y Belleza

¿Funcionan las máscaras led faciales para casa?

Super Mario Galaxy: La película ,Super Mario Galaxy: La película
Gaming

"Super Mario Galaxy: La película" presenta escenas inéditas en nuevo spot antes de su estreno

Sarmasofobia ,Redes sociales
Moda Y Belleza

Cuando amar da miedo: qué es la sarmasofobia y por qué surge

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos